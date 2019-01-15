Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım'ı terleten bok böceği sorusu

Yarışmacıya yöneltilen soru ise "2010 yılında yapılan bir çalışmaya göre bir bok böceği türünün kendi vücut ağırlığına kıyasla çekebileceği yük, 70 kg lık bir insanın yaklaşık kaç kg kaldırmasına eşirttir" şeklindeydi.