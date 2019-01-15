Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım'ı terleten bok böceği sorusu

ATV'de ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasındaki 'bok böceği' sorusu, sunucu Murat Yıldırım'ı fena terletti.

Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım'ı terleten bok böceği sorusu

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam ekrana gelen bölümünde 60 bin TL değerindeki dokuzuncu soru, sunucu Murat Yıldırım'a zor anlar yaşattı. 'Bok böceği' sorusunu okumakta zorlanan Yıldırım, gülmekten kendini alamayınca stüdyodakiler de kahkahaya boğuldu.

19
Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım'ı terleten bok böceği sorusu

Ekrana yansıtılan soruyu okumaya başlayan Murat Yıldırım, 'bok böceği' kelimesini görünce bir an duraksadı ve yüzünün kızardığı görüldü. Soruyu tekrar okumak zorunda kalan Yıldırım, seyirciden özür diledi.

29
Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım'ı terleten bok böceği sorusu

Yarışmacıya yöneltilen soru ise "2010 yılında yapılan bir çalışmaya göre bir bok böceği türünün kendi vücut ağırlığına kıyasla çekebileceği yük, 70 kg lık bir insanın yaklaşık kaç kg kaldırmasına eşirttir" şeklindeydi.

39
Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım'ı terleten bok böceği sorusu

Yarışmacı bu soru karşısında B seçeneğini işaretledi. Yani 8000 cevabını verdi.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro