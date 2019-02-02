Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru

ATV'de yayınlanan Murat Yıldrım'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programı izleyenleri bir hayli şaşırtan sorular sorulmaya devam ediliyor. Yarışmada daha öncede yayınlanmış "Firavun Tutankamon vücudunda hangi hayvan figürünün olduğu bir kolyeyle mezara konulmuştur?" sorusu özel bölümde tekrar ekrana geldi. Daha önce sorulan soru ekran başındaki izleyiciler tarafından ilgi uyandırdı.Sorunun cevabı Google'de merakla arandı. İşte yarışmacı Sude Yayla'ya 60 BİN TL kaybettiren sorunun cevabı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması özel bölümde daha önce sorulan "Firavun Tutankamon vücudunda hangi hayvan figürünün olduğu bir kolyeyle mezara konulmuştur?" sorusu özel bölümde tekrar ekrana geldi. Yarışmacı Sude Yayla'nın zorlandığı soru Google'da en çok araştırılanlar arasına girdi. Sude hanım soruya yanlış cevap vermiş ve 60 BİN TL kaybetmişti.

Toplamda 15 bin TL kazanan yarışmacı 60 bin TL kaybettiren "Firavun Tutankamon vücudunda hangi hayvan figürünün olduğu bir kolyeyle mezara konulmuştur?" sorusu yine ekran başındakiler tarafından merak edildi.

Sorunun şıklarından ise A: KEDİ, B: DOĞAN, C: YILAN, D: KURT şıkları vardı. Sorunun cevabını bulmak isteyen yarışmacı telefonla joker hakkını kullanmıştı.

"A: KEDİ " cevabını vermişti. Yanlış cevap veren yarışmacı 15 bin TL kazanmış ve 60 bin TL ye veda etmişti.