Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran

ATV'de yayınlanan Murat Yıldrım'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programı izleyenleri bir hayli şaşırtan sorular sorulmaya devam ediliyor. Yarışmada daha öncede yayınlanmış "Firavun Tutankamon vücudunda hangi hayvan figürünün olduğu bir kolyeyle mezara konulmuştur?" sorusu özel bölümde tekrar ekrana geldi. Daha önce sorulan soru ekran başındaki izleyiciler tarafından ilgi uyandırdı.Sorunun cevabı Google'de merakla arandı. İşte yarışmacı Sude Yayla'ya 60 BİN TL kaybettiren sorunun cevabı.

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