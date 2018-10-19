Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar! Murat Yıldırım dondu kaldı

ATV'deki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan İzzet Mürsel Bucak isimli yarışmacının maddi imkansızlıklar yüzünden saçlarını satmak zorunda kaldığını söylemesi stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar! Murat Yıldırım dondu kaldı

ATV'de ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan 24 yaşındaki İzzet Mürsel Bucak'ın maddi imkansızlıktan dolayı saçlarını satmak zorunda kaldığını söylemesi stüdyodaki herkesi duygulandırdı. Sunucu Murat Yıldırım, yarışmacının sözleri karşısında ne söyleyeceğini bilemedi.

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Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar! Murat Yıldırım dondu kaldı

Sunucu Murat Yıldırım, yarışmacının eski fotoğraflarına bakarak, "Saçların güzel olmuş." yorumunda bulundu. Yıldırım'ın bu sözleri karşısında yarışmacı, "Belime kadardı saçlarım, satmak durumunda kaldım, malum İstanbul, zor" diyerek içinde bulunduğu durumu anlattı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar! Murat Yıldırım dondu kaldı

"BÖYLE DE GÜZEL": Yarışmacının cevabı karşısında ne diyeceğini bilemeyen sunucu Murat Yıldırım "Böyle de güzel" demekle yetindi.

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Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran anlar! Murat Yıldırım dondu kaldı

1000 TL ÖDÜL KAZANDI: İstanbul'da yaşayan ve tiyatro ile uğraşan 24 yaşındaki yarışmacı İzzet Mürsel Bucak, 1000 TL ödülle yarışmaya veda etti.

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