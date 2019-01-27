Kim Milyoner Olmak İster'de Atatürk sorusuna joker kullanan yarışmacı tepki aldı

ATV'de yayınlanan ünlü oyuncu Murat Yıldırım’ın sunuculuığunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan "Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı?" sorusu programa damga vurdu. Soru 20 yaşındaki gazetecilik bölümü öğrencisi olan yarışmacıya zor anlar yaşattı.

Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan "Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı? sorusu dün akşam yayınlanan yeni bölümde 20 yaşındaki gazetecilik bölümü öğrencisi Kübra adlı yarışmacıya soruldu. Yarışmacı sorudan emin olamayınca iki jokerini kullanmak zorunda kaldı.

İlk önce yarı yarıya joker hakkını kullananan yarışmacı kaln ikiş şık arasında da kalınca telefon joker hakkını da kullanmak isteediğini belirtti. Duruma Murat Yıldırım'ın tepkisi ise eyvah oldu.

Telefonla joker hakkını kullananan yarışmacı Kübra Kars adlı bir arkadaşını aradı. İlk yanıtı yanlış veren Kübra Kars cevabını son anda değiştirerek doğru yanıt verdi. Sorunun yanıtı ise 42 olacaktı.