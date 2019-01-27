Kim Milyoner Olmak İster'de Atatürk sorusuna joker kullanan yarışmacı tepki aldı

ATV'de yayınlanan ünlü oyuncu Murat Yıldırım’ın sunuculuığunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan "Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı?" sorusu programa damga vurdu. Soru 20 yaşındaki gazetecilik bölümü öğrencisi olan yarışmacıya zor anlar yaşattı.

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