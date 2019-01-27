Kim Milyoner Olmak İster'de Atatürk sorusuna joker kullanan yarışmacı şoke etti

ATV'de yayınlanan ünlü oyuncu Murat Yıldırım’ın sunuculuığunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan "Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı?" sorusu programa damga vurdu. Soru 20 yaşındaki gazetecilik bölümü öğrencisi olan yarışmacıya zor anlar yaşattı.
Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan "Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı? sorusu
dün akşam yayınlanan yeni bölümde 20 yaşındaki gazetecilik bölümü öğrencisi Kübra adlı yarışmacıya soruldu. Yarışmacı sorudan emin olamayınca iki jokerini kullanmak zorunda kaldı.
Telefonla joker hakkını kullananan yarışmacı Kübra Kars adlı bir arkadaşını aradı. İlk yanıtı yanlış veren Kübra Kars cevabını son anda değiştirerek doğru yanıt verdi. Sorunun yanıtı ise 42 olacaktı.
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