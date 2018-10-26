Kim Kardashian'dan olay itiraf: Seks konusunda utangacım

Kanye West ile boşanacakları iddia edilen Kim Kardashian, bu iddiaları yalanlarken "Aslında göründüğümün ve toplumda yaşadıklarımın aksine seks konusunda çok güvensiz ve utangacım" dedi.

Kim Kardashian'dan olay itiraf: Seks konusunda utangacım

Kim Kardashian ve Kanye West çifti için boşanma iddiaları tekrar gündeme geldi. Son birkaç yıldır yaşadıkları her türlü zorluğun üstesinden birlikte gelmeyi başaran çift geçen haftadan itibaren tekrar alevlenen iddiaları yalanladı. Kardashian son katıldığı televizyon programında özel hayatını daha korunaklı tutacağını söylese de Richardson Magazine mikrofonlarına cinsel hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Kim Kardashian'dan olay itiraf: Seks konusunda utangacım

'SEKS KONUSUNDA UTANGACIM'': "Aslında göründüğümün ve toplumda yaşadıklarımın aksine seks konusunda çok güvensiz ve utangacım" diyen Kim Kardashian, zaman zaman sekse veda aşamasına geldiğini itiraf etti. 50 kişi önüne çıkıp çekinmeden soyunabileceğini söyleyen tv yıldızı "Ancak yatakta kendime güvenimi kaybediyorum ve inanılmaz utangacım" diye konuştu.

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Kim Kardashian'dan olay itiraf: Seks konusunda utangacım

''SEKS SORUNUMUN OLDUĞU KANISINDAYIM'': Kim Kardashian doğum sonrası 30 hatta 40 kilo aldığını hatırlatarak "Aslında özel hayatımda çok tutucu bir karakter sahibiyim. Toplum imajımda ise bambaşka biriyim. İki karşıt duygular içerisindeyim. Kısacası seks sorunumun olduğu kanısındayım" dedi.

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Kim Kardashian'dan olay itiraf: Seks konusunda utangacım

Çiftin üzerindeki kara bulutlar yaklaşık 2 yıl önce gerçekleşen Paris soygunuyla başladı.

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