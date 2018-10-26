Kim Kardashian'dan olay itiraf: Seks konusunda utangacım

Kim Kardashian ve Kanye West çifti için boşanma iddiaları tekrar gündeme geldi. Son birkaç yıldır yaşadıkları her türlü zorluğun üstesinden birlikte gelmeyi başaran çift geçen haftadan itibaren tekrar alevlenen iddiaları yalanladı. Kardashian son katıldığı televizyon programında özel hayatını daha korunaklı tutacağını söylese de Richardson Magazine mikrofonlarına cinsel hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

