Kim Kardashian'dan cinsel itiraf 'tüm arzumu kaybettim bir daha asla...'

Ünlü rap sanatçısı Kanye West ile evli olan 38 yaşındaki reality show sunucusu Kim Kardashian, "O kadar zor hamilelik ve doğum süreci geçirdim ki bir daha hiç sevişemeyeceğimi düşündüm" şeklinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kardashian, hamileliğinden sonra geçirdiği cinsel zorlukları da anlattı.