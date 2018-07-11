Kim Kardashian ve Kanye West’in evi rekor paraya satılık

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian (37) ve rap şarkıcısı Kanye West (41) çifti bir sanat müzesini andıran evlerini satışa çıkardı. Los Angeles’ın Bel Air bölgesinde yer alan evin satış fiyatı 18 milyon dolar (85 milyon TL). Ev; özel mimari detayları, beyaz duvarları, boydan boya camları ile şık bir galeri ya da müzeyi andırıyor.



