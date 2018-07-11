Kim Kardashian ve Kanye West’in evi rekor paraya satılık

Kim Kardashian ve Kanye West’in Bel Air’deki evini 18 milyon dolara (85 milyon TL) satışa çıkardı.

Kim Kardashian ve Kanye West’in evi rekor paraya satılık

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian (37) ve rap şarkıcısı Kanye West (41) çifti bir sanat müzesini andıran evlerini satışa çıkardı. Los Angeles’ın Bel Air bölgesinde yer alan evin satış fiyatı 18 milyon dolar (85 milyon TL). Ev; özel mimari detayları, beyaz duvarları, boydan boya camları ile şık bir galeri ya da müzeyi andırıyor.

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Kim Kardashian ve Kanye West’in evi rekor paraya satılık

Çıkmaz sokakta yer alan ev, sessiz oluşu ve panoramik dağ manzarasıyla dikkat çekiyor. Kim Kardashian’ın aile üyelerinin sıklıkla ziyaret ettiği evin yedi yatak odası, yedi banyosu bulunuyor. Minimalist tarzda deore edilen evin yüzme havuzu ve dış mekan parti alanı da mevcut. Evin mutfağının yapımında paslanmaz çelik madde kullanılmış. Oturma odası da minilamist tarzda döşenmiş.

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Kim Kardashian ve Kanye West’in evi rekor paraya satılık

İşte ünlü çiftin evinden fotoğraflar...

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Kim Kardashian ve Kanye West’in evi rekor paraya satılık

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