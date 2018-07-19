Kim Kardashian tek kuruş harcamadan 5 dakikada servet kazandı!

Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian oturtuğunda yerden koskoca bir servetin sahibi oldu. Instagram sayfasından paylaştığı birkaç fotoğrafla yeni çıkan parfüm serisinin tanımını yapan Kardashian, 5 dakikada milyonlarca dolar kazandı. Kardashian'ın kazandığı para dudak uçuklattı.

Dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian reklama tek kuruş para harcamadan 5 dakika içinde tam 5 milyon dolar para kazandı. Kozmetik piyasasında da rüştünü ispatlayan 37 yaşındaki üç çocuk annesi Kim Kardashian, yeni parfüm serisini piyasaya çıkardıktan sonra herhangi bir reklam tanıtımına para harcamadan 5 dakikada tam 5 milyon dolar kazandı. Twitter

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Normal koşullarda hatırı sayılır bir miktarda reklam gideri gerektiren bu tanıtım kampanyası için hiç para harcamayan Kardashian ve ekibi, sosyal medyanın gücünü kullandı. Parfüm setinin tanıtımı için Kim Kardashian, Instagram sayfasında bir kaç fotoğraf paylaştı. Parfüm kutularını elinde tutarak ya da yanına koyarak verdiği pozları, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Twitter

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Ancak sosyal medya üzerinden ilerletilen kampanya sadece bununla sınırlı kalmadı. Aralarında Drew Barrymore'un da bulunduğu bazı ünlüler parfüm şişeleriyle verdikleri pozları sosyal medyada paylaştı.Bu şekilde tanıtımı yapılan parfüm serisinin satışları patladı. Twitter

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