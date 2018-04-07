Kim Kardashian saçlarının sırrını açıkladı

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, güzellik sırlarıyla ilgili şaşırtıcı bir bilgi paylaştı. ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, güzellik sırlarıyla ilgili şaşırtıcı bir bilgi paylaştı

Kim Kardashian saçlarının sırrını açıkladı

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, güzellik sırlarıyla ilgili şaşırtıcı bir bilgi paylaştı. ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, güzellik sırlarıyla ilgili şaşırtıcı bir bilgi paylaştı. Kardashian, "Saçımı 5 günde 1 yıkıyorum. Üçüncü günden itibaren de saçlarımı topluyorum" dedi

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Kim Kardashian saçlarının sırrını açıkladı

Kim Kardashian, içerdiği kimyasallardan dolayı şampuanların sağlığına zarar verdiğini düşünüyor.37 yaşındaki Kardashian, "Bu nedenle saçımı 5 günde 1 yıkıyorum. Üçüncü günden itibaren de saçlarımı topluyorum" dedi.



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Kim Kardashian saçlarının sırrını açıkladı

Dünyanın en büyük şampuan üreticisinin piyasa yoklamasında ortaya çıkan sonuca göre, Amerikalılar bir haftada saçlarını ortalama 4,59 kere yıkıyorlar. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede de rakamlar çok yakın.Uzmanlar bu konuda çok net. Kesinlikle böyle bir şey yapmak gerekli değil. Saçları şampuan ile çok sık yıkamak, saç kökünde ve derisinde yer alan yararlı bir yağ olan sebumu ortadan kaldırıyor.

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Kim Kardashian saçlarının sırrını açıkladı

Amerika'nın önde gelen okullarından Columbia Üniversitesi'nin dermatoloji profesörlerinden Michelle Hanjani'ye göre, saçlarımızı haftada en fazla 2 ya da 3 defa yıkamalıyız. Michelle Hanjani bu konudaki araştırmasını "Sebum saçların aşırı yağlanmasını önleyen bir madde ve onun eksikliğinde saç derimiz daha fazla yağ üretiyor." sözleriyle açıklıyor.

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