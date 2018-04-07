Kim Kardashian saçlarının sırrını açıkladı

Dünyanın en büyük şampuan üreticisinin piyasa yoklamasında ortaya çıkan sonuca göre, Amerikalılar bir haftada saçlarını ortalama 4,59 kere yıkıyorlar. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede de rakamlar çok yakın.Uzmanlar bu konuda çok net. Kesinlikle böyle bir şey yapmak gerekli değil. Saçları şampuan ile çok sık yıkamak, saç kökünde ve derisinde yer alan yararlı bir yağ olan sebumu ortadan kaldırıyor.