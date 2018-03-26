Kim Kardashian photoshop'u abarttı rezil oldu

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, dün ABD genelinde düzenlenen silahlanma karşıtı gösterilere destek olmak için sokağa çıktı. Desteğini sosyal medyada duyurmak için bir de fotoğraf paylaşan Kardashian, fotoğraf üzerindeki yapılan oynamalarla dikkat çekti. 37 yaşındaki Kardashian, photoshop'un dozunu kaçırınca arkasındaki aracı şekilden şekile soktu. Dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmayan detay, sosyal medyada dalga konusu oldu. Birçok kullanıcı ise gösterilere destek olduğunu söyleyen Kardashian’ın, böyle bir konudaki fotoğrafta bile ince görünmekle uğraşmasını eleştirdi.