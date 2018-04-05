Kim Kardashian olayı abartınca rezil oldu!

Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian Instagram'da "Banyodaki fotoğraf çekiminde bir kare" notuyla bir fotoğraf paylaştı. Kardashian'ın paylaştığı fotoğrafta photoshop ile bacaklarını inceltmek isterken kapıyı yamulması takipçilerinin dikkatli gözlerinden kaçmadı.

Kim Kardashian olayı abartınca rezil oldu!

Geçtiğimiz günlerde reklam yüzü olduğu marka için objektiflerin karşısına geçen Kim Kardashian kamera arkasından bir görüntüyü takipçilerinin beğenisine sundu. 37 yaşındaki yıldızın, photoshop yardımıyla inceldiği ortaya çıktı. Dikkatli takipçiler, Kardashian'ın önünde durduğu kapıdaki tuhaflığı hemen fark etti. Bacağını inceltmek isteyen ünlü isim, aynı zamanda banyo kapısının alt tarafını da yamulttu.

16
Kim Kardashian olayı abartınca rezil oldu!

Kardashian, "Banyodaki fotoğraf çekiminde bir kare" notunu düştüğü kare 2.7 milyonun üzerinde beğeni alırken sosyal medyada photoshop eleştirisi aldı. İşte Kardashian'ın fena yakalandığı o fotoğraf...

26
Kim Kardashian olayı abartınca rezil oldu!

36
Kim Kardashian olayı abartınca rezil oldu!

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro