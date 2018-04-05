Kim Kardashian olayı abartınca rezil oldu!

Geçtiğimiz günlerde reklam yüzü olduğu marka için objektiflerin karşısına geçen Kim Kardashian kamera arkasından bir görüntüyü takipçilerinin beğenisine sundu. 37 yaşındaki yıldızın, photoshop yardımıyla inceldiği ortaya çıktı. Dikkatli takipçiler, Kardashian'ın önünde durduğu kapıdaki tuhaflığı hemen fark etti. Bacağını inceltmek isteyen ünlü isim, aynı zamanda banyo kapısının alt tarafını da yamulttu.