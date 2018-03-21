Kim Kardashian okul çocuğu gibi

Her zaman topuklu ayakkabılarıyla objektiflere poz veren ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, bu defa bambaşka bir stille görüntülendi. 37 yaşındaki yıldız, 90’lar stiliyle okul çocuğuna benzetildi. Kardashian, kapüşonlu üstü ve gri kısa taytının altına giydiği beyaz çorapları ve spor ayakkabılarıyla dikkat çekti.