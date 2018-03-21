Kim Kardashian okul çocuğu gibi

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, topuklu ayakkabılarını çıkardı, ‘okul çocuğu’ gibi giyindi.

Kim Kardashian okul çocuğu gibi

Her zaman topuklu ayakkabılarıyla objektiflere poz veren ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, bu defa bambaşka bir stille görüntülendi. 37 yaşındaki yıldız, 90’lar stiliyle okul çocuğuna benzetildi. Kardashian, kapüşonlu üstü ve gri kısa taytının altına giydiği beyaz çorapları ve spor ayakkabılarıyla dikkat çekti.

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Kim Kardashian okul çocuğu gibi

Kardashian, son olarak Elle dergisine verdiği röportajda açıkladığı vasiyetiyle gündeme gelmişti. Ölürken bile güzel görünmek istediğini söyleyen ünlü yıldız, “Çok hasta olsam, yatağa mahkum olsam ve kendimi ifade edemesem bile saçlarımın tırnaklarımın ve makyajımın kusursuz olmasını istiyorum. Mümkün olduğunca iyi görünmek istiyorum” demişti.

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Kim Kardashian okul çocuğu gibi

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Kim Kardashian okul çocuğu gibi

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