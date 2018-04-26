Kim Kardashian iyi azıttı parfüm tanıtacağım diye çırılçıplak soyundu

Televizyon ünlüsü Kim Kardashian artık ipin ucunu kaçırdı. Yeni parfümünü tanıtmak için kendisine yakışan ancak sıradışı bir yöntem seçen Kim Kardashian çırılçıplak soyundu. Bir de fotoğrafları sosyal medyada paylaşınca olay oldu.

Televizyon ünlüsü Kim Kardashian artık ipin ucunu kaçırdı. Yeni parfümünü tanıtmak için kendisine yakışan ancak sıradışı bir yöntem seçen Kim Kardashian çırılçıplak soyundu. Bir de fotoğrafları sosyal medyada paylaşınca olay oldu. Twitter

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Kim Kardashian'ın cesur pozlarına hepimiz aşinayız. Öyle ki magazin gündemini takip edip Kim Kardashian'ı çıplak görmemiş olmak pek mümkün değil. Ünlü yıldız bu konuda sansasyona doymuyor ve bir kez daha çırılçıplak poz vererek ilgiyi üstüne toplamayı başarıyor.



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Özellikle son dönemde çıplak pozların sayısını artıran Kim Kardashian, şimdi piyasaya çıkaracağı yeni parfümünün tanıtımını da aynı şekilde yapıyor. Yeni parfümü "Body" için vücudunun kalıbını çıkartan yıldız, bunu parfüm şişelerinde kullanacak.



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