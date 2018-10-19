Kim Kardashian da ipin ucunu kaçırdı! Çıplak paylaşımları çıldırttı

Baba tarafından Ermeni, anne tarafından Hollanda ve İskoç asıllı olan Kim Kardashian, kendi kozmetik markasının yeni ürünlerini tanıtmak için kamera karşısına geçti. Kardashian, verdiği pozlarla tepki çekti.

Kim Kardashian da ipin ucunu kaçırdı! Çıplak paylaşımları çıldırttı

Kendi kozmetik markası olan ve tüm dünyada satışını gerçekleştiren Kim Kardashian, her çıkardığı ürünle adından söz ettirmeyi başarıyor. Kardeşleri Kylie Jenner ve Kendall Jenner'in de kendi markalarının olması aralarında bir rekabet oluştu iddialarını ortaya çıkarıyor. 3 kardeşin de her ürün tanıtımında kameralar karşısında verdikleri pozlar dünya gündemine oturuyor.

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Kim Kardashian da ipin ucunu kaçırdı! Çıplak paylaşımları çıldırttı

Yeni far paletlerini erkek modellerle tanıtan Kardashian, markasının diğer ürünlerinde olduğu gibi, bugün paylaştığı fotoğraflarda da çıplaktı. Fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Kim, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki aldı.

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Kim Kardashian da ipin ucunu kaçırdı! Çıplak paylaşımları çıldırttı

Kim Kardashian 119 milyon kişinin takip ettiği hesabından yaptığı paylaşımlar, milyonlarca beğeni ve yorum aldı.

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Kim Kardashian da ipin ucunu kaçırdı! Çıplak paylaşımları çıldırttı

Kim Kardashian, 1960'lı yıllardan esinlendiğini söylediği gümüş renkte olan yeni far paletleri bugün satışa çıktı.

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