Kim Kardashian da ipin ucunu kaçırdı! Çıplak paylaşımları çıldırttı

Kendi kozmetik markası olan ve tüm dünyada satışını gerçekleştiren Kim Kardashian, her çıkardığı ürünle adından söz ettirmeyi başarıyor. Kardeşleri Kylie Jenner ve Kendall Jenner'in de kendi markalarının olması aralarında bir rekabet oluştu iddialarını ortaya çıkarıyor. 3 kardeşin de her ürün tanıtımında kameralar karşısında verdikleri pozlar dünya gündemine oturuyor.