Kim Kardashian cesur kıyafetiyle görenleri büyüledi!

Dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian, dün Los Angeles’taki 2018 Beautycon Festivali’ne katıldı. Kardashian güzelliğin ve kendini ifade etmenin kutlandığı; ünlülerin, yaratıcıların, markaların ve hayranların bir araya geldiği festivale kızı North West ile birlikte katıldı.Törene katılan 37 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, cesur dekolteli kıyafetiyle görenleri büyüledi.