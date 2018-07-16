Kim Kardashian cesur kıyafetiyle görenleri büyüledi!

Dünyaca ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian, dün Los Angeles’taki 2018 Beautycon Festivali’ne katıldı. Kardashian güzelliğin ve kendini ifade etmenin kutlandığı; ünlülerin, yaratıcıların, markaların ve hayranların bir araya geldiği festivale kızı North West ile birlikte katıldı.Törene katılan 37 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, cesur dekolteli kıyafetiyle görenleri büyüledi.
Kardashian Dolce & Gabbana’nın vintage model kıyafetiyle festivale katıldı. Omuzları açıkta bırakan, göğüsten bağlamalı kıyafetin alt kısmı 90’lı yılların tayt modasından esinti taşıyordu. Konuk konuşmacı olarak sahneye çıkıp seyircilerle sohbet gerçekleştiren Kardashian, sahnede selfie çekmeyi de ihmal etmedi.
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