Kim Jong-un'un fanilası dünyanın dilinde!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Hwanghaenum-do kentindeki balık turşusu fabrikasına geleneksel Mao ceketi yerine, hasır şapka ve kısa kollu gri bir takımla geldi.
Ancak devlet medyasının yayımladığı fotoğraflarda, Kim'in bir süre sonra ceketini çıkararak karısı Ri Sol-ju'ya verdiği görülüyor. Bu fotoğraflarda heyetteki subayların, kışlık üniformalarıyla Kim'in talimatlarını not aldığı gözleniyor.
Ziyaret sırasında hava sıcaklığının 37.8 derece olduğu belirtiliyor. Kim, kıyaferlerinde Kuzey Kore'nin kurucusu olan dedesi Kim Il-Sung'u örnek alıyor.
Kuzey Kore'de işçilerin çoğu sentetik giysiler giyiyor.
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