Kim ile Moon'un tarihi görüşmesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.

Görüşme için yerel saatle 06.40 sularında Pyongyang'dan yola çıkan Kim, kendisinden az önce Panmunjom'a ulaşan Moon ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçti.

İki ülke liderlerinin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana üçüncü kez düzenlediği liderler zirvesinde Kim, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu. Mao tarzı siyah bir takım elbiseyle görüşmeye gelen Kim, Moon ile el ele kameralara poz verdi.

Kim daha sonra Moon'u sınırın kuzeyine geçmeye davet etti. İki lider birlikte sınırın kuzey tarafına geçtikten sonra tekrar güneye döndü.

Moon ile bir süre yürüyüş yapan Kim, akabinde Güney Kore askerlerinden oluşan ve şeref kıtası olarak da bilinen tören mangasını selamladı.

Kim Jong-un daha sonra Panmunjom’daki Barış Evi'ne geçerek ziyaretçi defterini imzaladı ve beraberindeki Kuzey Kore heyetiyle, Moon'u grup fotoğrafı çekilmeye davet etti.

Güney Kore makamlarından yapılan açıklamaya göre, Kim-Moon görüşmesinde, Kore Yarımadası'nın yeniden birleşmesi, iki Kore ilişkilerinin iyileştirilmesi ve nükleerden arındırılma konuları ele alınacak.

BARIŞ VE REFAH İÇİN FİDAN DİKİLECEK

Tarihi zirve için bir araya gelen iki lider, Panmunjom Ateşkes Köyü'nün Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'nde kısa bir sohbetin ardından yerel saatle 10.15'te resmi görüşmelere başladı.

Görüşmenin ardından taraflar ayrı ayrı öğle yemeği yiyecek, öğle arasından sonra tekrar bir araya gelerek birlikte fidan dikecek. İki ülkeden getirilen toprakların serpileceği çam fidanının dikileceği yerin yanına "Buraya barışı ve refahı ekiyoruz." yazılı bir anıt taşı konulacak.

İki ülke liderleri bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla duyurmadan önce beraber kısa bir yürüyüş yapıp sohbet edecek. Zirve, Moon'un ev sahipliğinde yapılacak akşam yemeğiyle sona erecek.

ZİRVE SÜRECİNİ BAŞLATAN "KİM'İN YILBAŞI MESAJI" OLDU

Kuzey Kore lideri Kim'in geçen yıl yaptığı nükleer ve füze denemeleri hem Kore Yarımadası'nda hem de uluslararası toplumda büyük tepkiye neden olmuş, Pyongyang yönetiminin eylül ayında gerçekleştirdiği 6. nükleer deneme ile Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilim had safhaya çıkmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanlığına iki Kore arasındaki ilişkileri onaracağı vaadiyle gelen Moon Jae-in'in diyalog çağrılarına, Kim Jong-un yılbaşında sürpriz bir mesajla karşılık vermişti.

Kuzey Kore lideri Kim'in yılbaşı mesajında PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik "Güney Kore'de düzenlenecek Kış Oyunları, ülke için iyi bir fırsat olacaktır." diyerek, Kış Olimpiyatları'nın başarılı olmasını dilemişti.

Olimpiyat oyunlarına heyet gönderilmesi dahil bazı adımlar atmaya hazır olduklarını belirten Kim, bu amaçla iki Kore'den yetkililerin ivedi olarak buluşabileceklerini söylemişti.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERLE GELEN ZİRVE

Yılbaşı mesajının ardından yakalanan olumlu atmosferle Kim, olimpiyat oyunlarına katılmaya giden Kuzey Koreli heyetle beraberinde kız kardeşi Kim Yo-jong'u özel temsilcisi sıfatıyla Güney Kore'ye göndermişti. Kuzey Kore'den 22 atlet, Güney Koreli sporcularla aynı bayrak altında yürümüştü.

Olimpiyatlarda yakalanan barış havasını çerçevesinde Güney Kore Devlet Başkanı Moon da Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong'u mart ayı başında Kuzey Kore'yi ziyarete göndermişti. Chung'un Kuzey Kore'de yaptığı görüşme sırasında iki ülke liderinin bir zirve için mutabakata vardığı açıklanmıştı.

Kuzey Kore ve Güney Koreli üst düzey yetkililerden oluşan heyetlerin mart ayı sonunda, sınır köyü Panmunjom'da yaptığı görüşme sonrası Kim-Moon zirvesinin 27 Nisan'da Panmunjom'un güney tarafında Barış Evi'nde (Peace House) yapılacağı bildirilmişti.

Kim-Moon zirvesi, 1953’ten bu yana sınırın Güney Kore tarafında yapılan ilk buluşma oldu. 2000 ve 2007 yıllarında düzenlenen önceki iki liderler zirvesi Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yapılmış, nükleerden arındırılma konusunun yanı sıra ekonomik meseleler konuşulmuştu.

Kim'in, Moon ile buluşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'la da gelecek ay görüşmesi planlanıyor.