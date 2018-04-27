Kim 'gizemli eşini' ilk kez dünya basınının karşısına çıkardı! İşte karısı...

Kore yarımadasında tarihi "Artık savaş yok. yarımadayı nükleerden arındıracağız" anlaşması bir ilke de sahne oldu. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un gizemli eşi Ri Sol-ju da ilk kez uluslararası basının karşısına çıktı.

Kim 'gizemli eşini' ilk kez dünya basınının karşısına çıkardı! İşte karısı...

KORE yarımadasında tarihi bir gün yaşanırken, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi. Görüşmeden sonraki yemekte Kim'in hakkında çok fazla bilgi sahibi olunmayan Ri Sol-ju, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki tarihi zirve vesilesiyle ilk kez dünya basınının önüne çıktı. Kim, sabahki ilk törende "Eşim buralarda çok ünlü" diyerek espiri yapmıştı...

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Kim 'gizemli eşini' ilk kez dünya basınının karşısına çıkardı! İşte karısı...

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında, Kore Savaşı'nın ardından tarihin en önemli gelişmesi yaşandı. Güney Kore'ye savaştan sonra ilk kez geçen Kuzey Kore lideri olan Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju da bugün ilk kez uluslararası basının karşısına çıktı. 'Savaşa resmi şekilde son verilmesi' kararının ardından bugün iki ülkenin First Lady'si de bir araya geldi. Bu görüşme uluslararası basın tarafından 'en önemli ikinci görüşme' olarak nitelendirildi.

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Kim 'gizemli eşini' ilk kez dünya basınının karşısına çıkardı! İşte karısı...

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in karısı Kim Jung-sook, Ri Sol-ju'yu karşıladı. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, bugünkü tarihi ziyaretine başlarken "Eşim buralarda çok ünlü" demişti...

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Kim 'gizemli eşini' ilk kez dünya basınının karşısına çıkardı! İşte karısı...

Hakkında çok fazla bilgi sahibi olunmayan Ri Sol-ju, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki tarihi zirve vesilesiyle ilk kez dünya basınının önüne çıktı.

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