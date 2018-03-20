  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kim Dotcom'dan Obama yönetimine suçlama

Kim Dotcom'dan Obama yönetimine suçlama

Dünyanın en büyük veri indirme sitesi Megaupload'un kurucusu Kim Dotcom, Yeni Zelanda'da devam eden telif hakkı ihlali davasında Obama'nın da dinlenmesini talep etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-03-2018 13:32 - Güncelleme: 20-03-2018 13:32

Dünyanın en büyük veri indirme sitesi Megaupload'un kurucusu Kim Dotcom, ABD eski Başkanı Obama'nın Yen Zelanda'ya ziyaretini fırsata çevirmek için harekete geçti.

Yeni Zelanda'da devam eden telif hakkı ihlali davasında Obama'nın da dinlenmesini talep eden Kim Dotcom, basına yaptığı açıklamada Obama yönetimini suçladı.

Bakanlığı döneminde Obama yönetiminin Hollywood'un baskısı altında kaldığını savunan Kim Dotcom, hakkında açılan davanın da gerçeği yansıtmadığını, politik olduğunu iddia etti.

400 MİLYON DOLAR ZARARA SEBEP OLDU
Telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatılan MegaUpload’un bugüne kadar, onlarca şirketi 400 milyon dolar zarara uğrattığı düşünülüyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kim Dotcom'dan Obama yönetimine suçlama haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro