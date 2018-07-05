Kim der ki iki çocuk annesi kilolarında kurtuldu

Ünlü kaleci, küçük kızı Yeda ile suyun içinde biraz serinledikten sonra yanlarına eşi Zeynep Demirel de geldi. Zeynep Hanım, küçük kızını alıp kurulamaya giderken Volkan Demirel de yüzmeye başladı.Fenerbahçeli Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel'in doğum kilolarından tamamen kurtulduğu görüldü. Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, geçtiğimiz yıl ikinci bebeği Yeda'yı kucağına almıştı.
Hamileliğinde 21 kilo alan Zeynep Demirel, doğum kilolarından tamamen kurtuldu. Instagram hesabından sık sık tatil fotoğrafları paylaşan Demirel, eski formuna yeniden kavuştu. Zeynep Demirel, bir dergi için verdiği röportajda 'İlk hamileliğimde 22, ikincisinde 21 kilo aldım. Bu yüzden doğum sonrası depresyona girdim.' demişti.
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