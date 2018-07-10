Kim der ki 55 yaşında! Seda Sayan'dan bikinili poz

Bodrum Yalıkavak’ta kaldığı otelde şezlonga uzanan Seda Sayan (55) ne kadar formda olduğunu gösterdi. Üç hafta önce omzundan ameliyat olduğu için denize giremeyen Seda Sayan’a arkadaşı Safiye Soyman eşlik ediyor. Seda Sayan kameralara böyle poz verdi. Seda Seyan, düzgün fiziğiyle dikkat çekerken genç mankenlere taş çıkarttı adeta.