Kim der ki 55 yaşında! Seda Sayan'dan bikinili poz

Temmuz 2017’deki bikinili pozuyla Bodrum plajlarına damga vuran 55 yaşındaki Seda Sayan 2018 yazı için de objektif karşısına geçti.

Kim der ki 55 yaşında! Seda Sayan'dan bikinili poz

Bodrum Yalıkavak’ta kaldığı otelde şezlonga uzanan Seda Sayan (55) ne kadar formda olduğunu gösterdi. Üç hafta önce omzundan ameliyat olduğu için denize giremeyen Seda Sayan’a arkadaşı Safiye Soyman eşlik ediyor. Seda Sayan kameralara böyle poz verdi. Seda Seyan, düzgün fiziğiyle dikkat çekerken genç mankenlere taş çıkarttı adeta.

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Kim der ki 55 yaşında! Seda Sayan'dan bikinili poz

Seda Sayan'ın, geçtiğimiz aylarda pilates yaparken kolunda iki kası yırtılmıştı. Seda Sayan, ameliyat olmak için programının sezon finaline girmesini bekliyordu. Onur Akay, meslektaşı Seda Sayan'ın tatil yaptıktan sonra ameliyat olmayı planladığını ama ağrılarının dayanılmaz hale geldiğini yazmıştı. Seda Sayan, sonunda bıçak altına yatmıştı.

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Kim der ki 55 yaşında! Seda Sayan'dan bikinili poz

İşte Seda Sayan'ın Bodrum tatilinden kareler...

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Kim der ki 55 yaşında! Seda Sayan'dan bikinili poz

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