Kim der ki 44 yaşında! Zaman Arzum Onan'ı teğet geçiyor

2000'li yıllara damga vuran eski model Arzum Onan şu sıralar Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Tatil için Bodrum'dan şaşmayan tescilli güzel 44 yaşında olmasına rağmen fiziğinden ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Zaman, Arzum Onan'ı hep teğet geçiyor.

Kim der ki 44 yaşında! Zaman Arzum Onan'ı teğet geçiyor

Türkiye'nin tescilli güzeli eski model Arzum Onan tatil için tercihine yine Bodrum'dan yana kullandı. Yaz tatili için soluğu Ege'de alan Onan, önceki gün bir mekanda objektiflere yansıdı. Bir kadın arkadaşı tarafından güneşlenirken görüntülenen 44 yaşındaki eski model, yıllar geçmesine rağmen ne güzelliğinden ne de fiziğinden bir şey kaybetmemiş.

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Kim der ki 44 yaşında! Zaman Arzum Onan'ı teğet geçiyor

Gün boyunca gölgede dinlenmeyi tercih eden Onan, akşam vaktiyle birlikte kendisini serin sulara bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca suyun içinden çıkmayan Onan, sonrasında iskeleye geçti. Mayosunu çıkararak bikinisini giyen Onan, sonrasında kitap okudu. İşte bir döneme damga vuran eski model Arzum Onan'ın Bodrum tatilinden objektiflere yansıyan karaler...

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Kim der ki 44 yaşında! Zaman Arzum Onan'ı teğet geçiyor

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Kim der ki 44 yaşında! Zaman Arzum Onan'ı teğet geçiyor

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