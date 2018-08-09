Kim der ki 44 yaşında! Zaman Arzum Onan'ı teğet geçiyor

Türkiye'nin tescilli güzeli eski model Arzum Onan tatil için tercihine yine Bodrum'dan yana kullandı. Yaz tatili için soluğu Ege'de alan Onan, önceki gün bir mekanda objektiflere yansıdı. Bir kadın arkadaşı tarafından güneşlenirken görüntülenen 44 yaşındaki eski model, yıllar geçmesine rağmen ne güzelliğinden ne de fiziğinden bir şey kaybetmemiş.