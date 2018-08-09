Kim der ki 44 yaşında! Zaman Arzum Onan'ı teğet geçiyor

Türkiye'nin tescilli güzeli eski model Arzum Onan tatil için tercihine yine Bodrum'dan yana kullandı. Yaz tatili için soluğu Ege'de alan Onan, önceki gün bir mekanda objektiflere yansıdı. Bir kadın arkadaşı tarafından güneşlenirken görüntülenen 44 yaşındaki eski model, yıllar geçmesine rağmen ne güzelliğinden ne de fiziğinden bir şey kaybetmemiş.
Gün boyunca gölgede dinlenmeyi tercih eden Onan, akşam vaktiyle birlikte kendisini serin sulara bıraktı. Yaklaşık 1 saat boyunca suyun içinden çıkmayan Onan, sonrasında iskeleye geçti. Mayosunu çıkararak bikinisini giyen Onan, sonrasında kitap okudu. İşte bir döneme damga vuran eski model Arzum Onan'ın Bodrum tatilinden objektiflere yansıyan karaler...
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