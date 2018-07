Kim der ki 1 çocuk annesi Sedef Avcı fit görüntüsüyle büyüledi

Sansasyondan uzak ilişkileriyle dikkat çeken magazin basınının örnek çifti Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı, oğulları Can ile tatil sezonunu Bodrum'da açtılar. Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı önceki gün Bodrum'da oğulları Can ile birlikte objektiflere böyle yansıdı. Avcı, oğlu Can ile havuz başında vakit geçirirken eşi Kasabalı ise tavla oynamayı tercih etti.