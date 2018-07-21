Kim der ki 1 çocuk annesi Sedef Avcı fit görüntüsüyle büyüledi

Güzel oyuncu Sedef Avcı tatil sezonunu eşi Kıvanç Kasabalı ve oğlu Can ile Bodrum'da açtı. Oğluyla birlikte kano yaparken görüntülenen 36 yaşındaki güzel oyuncu fit görüntüsüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kim der ki 1 çocuk annesi Sedef Avcı fit görüntüsüyle büyüledi

Sansasyondan uzak ilişkileriyle dikkat çeken magazin basınının örnek çifti Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı, oğulları Can ile tatil sezonunu Bodrum'da açtılar. Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı önceki gün Bodrum'da oğulları Can ile birlikte objektiflere böyle yansıdı. Avcı, oğlu Can ile havuz başında vakit geçirirken eşi Kasabalı ise tavla oynamayı tercih etti.

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Kim der ki 1 çocuk annesi Sedef Avcı fit görüntüsüyle büyüledi

MAGAZİNCİLERİ GÖRÜNCE HEMEN EŞİNİ ARADI: Daha sonra otelin beach kısmına inen anne oğul, şezlongta biraz vakit geçirdiği sırada, otel görevlilerin gazetecileri görmesi ve eşine haber vermesi sonucu, yakışıklı oyuncu eşini arayarak biraz panik yaşadı.

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Kim der ki 1 çocuk annesi Sedef Avcı fit görüntüsüyle büyüledi

ANNE OĞUL'UN DENİZ KEYFİ: Küçük Can'ın ise bu sırada kano küreği ile gelen dalgalara karşı mücadele vererek düşmesi ortaya komik görüntüler çıkardı. Güzel oyuncu, oğlunu da alarak kano yapmak üzerine çıktı.

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Kim der ki 1 çocuk annesi Sedef Avcı fit görüntüsüyle büyüledi

Birlikte kano yapan anne oğul'un kürek çekerken biraz zorlandığı görüldü. Kanodan inen Avcı, çareyi kanoyu yüzerek ve ellerini kullanarak götürmekte buldu.

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