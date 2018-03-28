Kim Çin'de ortaya çıktı! Makam trenin özellikleri tam bomba

Tüm dünyanın 2 gün boyurca merakla izlediği Çin'in başkenti Pekin'deki koyu yeşil renkli tren ve içindeki yolcunun sırrı ifşa oldu. Günler süren spekülasyonlardan sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 25 Mart ve 28 Mart tarihleri arasında Çin'i ziyaret ettiği resmi olarak duyuruldu. 2011 yılında Kuzey Kore Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Kim Young-Un, ilk yurtdışı ziyaretini yaparken, Kim kadar treni de merak konusu oldu. İşte Kim Ailesi'nin makam treni olarak kullandığı o gizemli trenin içinden ilk görüntü...
Günler süren spekülasyonlardan sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 25 Mart ve 28 Mart tarihleri arasında Çin'i ziyaret ettiği resmi olarak duyuruldu. Çin'in resmi haber ajansı Şinhua ziyaretle ilgili haberinde Kim Jong-un ve Çin lideri Şi Jinping ile "başarılı görüşmeler" gerçekleştirdiğini aktardı ve görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Şinhua ajansının haberinde, Kim'in Çin lideri Jinping'e, "nükleer silahsızlanma sözüne bağlı kalacağı" konusunda güvence verdiği aktarılarak şu sözleri duyuruldu: "Güney Kore ve ABD bizim iyi niyetimize olumlu yanıt verirse ve bölgede bir barış ve istikrar atmosferi oluşması için kararlı adımlar atarsa, Kore Yarımadası nükleer silahlardan arındırılabilir."
Kuzey Kore tarafından görüşmeye ilişkin yapılan resmi açıklamada ise ziyaretin iki ülke ilişkileri açısından tarihi bir önem arz ettiği vurgulandı. Bu aynı zamanda Kim Jong-un'un 2011 yılında ülkesinin liderliğini devralmasından sonra yurt dışına gerçekleştirdiği ilk resmi gezi oldu. Bu ziyaretin, Kuzey Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore ile masaya oturmadan önce gerçekleşmiş olmasının önemine dikkat çekiliyor.
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