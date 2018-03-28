Kim Çin'de ortaya çıktı! Makam trenin özellikleri tam bomba

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 25 Mart ve 28 Mart tarihleri arasında Çin'i ziyaret ettiği resmi olarak duyuruldu. Kim kadar gizemli yeşil renkli ve sarı çizgili treni de gündem oldu. İşte Kim'in treninin bilinmeyenleri...

Tüm dünyanın 2 gün boyurca merakla izlediği Çin'in başkenti Pekin'deki koyu yeşil renkli tren ve içindeki yolcunun sırrı ifşa oldu. Günler süren spekülasyonlardan sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 25 Mart ve 28 Mart tarihleri arasında Çin'i ziyaret ettiği resmi olarak duyuruldu. 2011 yılında Kuzey Kore Devlet Başkanlığı koltuğuna oturan Kim Young-Un, ilk yurtdışı ziyaretini yaparken, Kim kadar treni de merak konusu oldu. İşte Kim Ailesi'nin makam treni olarak kullandığı o gizemli trenin içinden ilk görüntü... Twitter

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Günler süren spekülasyonlardan sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 25 Mart ve 28 Mart tarihleri arasında Çin'i ziyaret ettiği resmi olarak duyuruldu. Çin'in resmi haber ajansı Şinhua ziyaretle ilgili haberinde Kim Jong-un ve Çin lideri Şi Jinping ile "başarılı görüşmeler" gerçekleştirdiğini aktardı ve görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşıldı. Twitter

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Şinhua ajansının haberinde, Kim'in Çin lideri Jinping'e, "nükleer silahsızlanma sözüne bağlı kalacağı" konusunda güvence verdiği aktarılarak şu sözleri duyuruldu: "Güney Kore ve ABD bizim iyi niyetimize olumlu yanıt verirse ve bölgede bir barış ve istikrar atmosferi oluşması için kararlı adımlar atarsa, Kore Yarımadası nükleer silahlardan arındırılabilir." Twitter

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