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Kilosu 940 TL ama sipariş yetişmiyor!

Kilosu 940 TL ama sipariş yetişmiyor!

RİZE' nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Ballıköy'de üretilen Anzer balının bu yılki kilo fiyatının 940 lira olduğu açıklandı. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından bini aşkın kişi 1 ton dolayında bal siparişi verdi. 3 tona ulaşması beklenen siparişlerin tamamının karşılanamayacağı da belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 14:12 - Güncelleme: 15-08-2018 14:12

RİZE 'nin İkizdere ilçesinin Ballıköy'e bağlı Anzer Yaylası'nda geçen Haziran ayında 200 üretici 3 bin kovanda bal üretimine başladı. Ağustos ayı başında sağımı yapılan ballar tahlil için Hacettepe Üniversitesi'ne gönderildi. Hava koşullarının bu yıl olumsuz seyretmesi nedeniyle rekolte geçen yıla göre düştü, 1 ton dolayında üretim gerçekleştirildi. Anzer balı için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından bini aşkın sipariş geldi. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Anzer balının bu yılki kilo fiyatının 940 lira olduğunu açıkladı.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek, bu yıl hava koşullarına bağlı olarak üretimin düşük olduğunu belirterek, "Bal sağımı sürüyor. Kurban Bayramı sonrası rekolte belli olacak. Şu ana kadar 1 tona yakın bir sipariş aldık. Bu siparişlerin 3 tona ulaşmasını bekliyoruz. Hastalara öncelik vererek siparişleri göndermeye başladık. Ancak tüm siparişleri karşılayamayacağız" dedi.

SAHTECİLİĞE KARŞI ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Anzer balının taklit edilmesine yönelik üst düzey güvenlik tedbirleri aldıklarını ifade eden Civelek, "Her yıl bal ambalajlarını değiştiriyoruz. Demir ve kurşun ile ıslak mühürlü bal kavanozları barkot etiketi ile satışa sunuluyor. Balların taklit edilmesinin önüne geçmeyi amaçladık. Vatandaşlarımız bal alırken kooperatifimizle irtibata geçmeli" diye konuştu.

ANZER BALI

İkizdere’nin 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'ndaki Ballıköy'de yaklaşık 3 bin kovanda arıcılık yapılıyor. Hava şartları ve çiçek florasının çok değişken olması nedeniyle düşük miktarda bal üretiliyor. Anzer balının solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anzer Yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Yurt içi ve yurt dışından talep olan Anzer balı, sipariş alınarak sınırlı miktarda satılıyor.

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