Kilosu 80 dolara yükseldi! Türkiye'de 8 yerde var

Dünyanın en büyük iki akıllı telefon üreticisi Apple ve Samsung, kobalt metali için doğrudan madencilik şirketleriyle görüşmeler yapmaya başladı. Apple, geçtiğimiz ayın sonunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki kobalt madenciliği şirketleriyle beş yıllık anlaşmalar yapmak için çalışmalara başlamıştı. Akıllı telefon üretiminde önemli bir metal olan kobalt için ABD’li şirketin en büyük rakibi Samsung da harekete geçti.