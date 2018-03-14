Kilosu 80 dolara yükseldi! Türkiye'de 8 yerde var

Kobalt metaline artık değer biçilemiyor. Dünyanın en büyük iki akıllı telefon üreticisi Apple ve Samsung, kobalt metali için doğrudan madencilik şirketleriyle görüşmeler yapmaya başladı.

Kilosu 80 dolara yükseldi! Türkiye'de 8 yerde var

Dünyanın en büyük iki akıllı telefon üreticisi Apple ve Samsung, kobalt metali için doğrudan madencilik şirketleriyle görüşmeler yapmaya başladı. Apple, geçtiğimiz ayın sonunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki kobalt madenciliği şirketleriyle beş yıllık anlaşmalar yapmak için çalışmalara başlamıştı. Akıllı telefon üretiminde önemli bir metal olan kobalt için ABD’li şirketin en büyük rakibi Samsung da harekete geçti.

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Kilosu 80 dolara yükseldi! Türkiye'de 8 yerde var

Bloomberg’ün haberine göre, dev Samsung imparatorluğunun bir parçası olan Samsung C&T şirketi, Kongo’da doğrudan madencilik şirketleriyle görüşmelere başladı.

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Kilosu 80 dolara yükseldi! Türkiye'de 8 yerde var

Kobalt, akıllı telefonlarda kullanılan şarj edilebilir pillerin üretimi için gerekli bir metal ancak elektrikli otomobil üreticilerinin de bu elemente ihtiyaç duyması nedeniyle rekabet bir hayli kızışmış durumda.

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Kilosu 80 dolara yükseldi! Türkiye'de 8 yerde var

Lityum iyon pillerin artık elektronik cihazların yanı sıra elektrikli otomobillerde de kullanılmasıyla, bu pillerin ham maddesi olan kobaltın fiyatı müthiş bir tırmanış gösterdi. 2016 yılında bir ton kobalt 20.000 dolara satın alınabilirken, günümüzde aynı miktar için 80.000 dolar ödenmesi gerekiyor.

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