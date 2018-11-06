Kilogramın tanımı 16 Kasım'da değişiyor! Peki yeni adı ne olacak?

16 kasım 2018'de Fransa'nın Versay kentinde yapılacak olan "Genel Ölçüler ve Ağırlıklar Konferansı"nda alınacak kararla 20 mayıs 2019 tarihinden itibaren metrik sistem kullanan tüm ülkelerde kilogramın tanımı değişecek. Metrik sistem ilk olarak 1799'da Fransa'da tanıtılmıştı. 1960 yılında metre ışığın dalga boylarıyla ilişkilendirilerek bir sabite bağlanmıştı.

Şu an kütle birimi olarak kullandığımız kilogram, uluslararası kilogram prototipine göre belirlenmiştir. %90'ı platinyumdan ve %10'u iridyumdan oluşan bu prototip, zamanla kendisini oluşturan elementlerin yarı ömür sürelerinden dolayı kütle değişimine uğruyor. Örneğin platinyumun yarı ömrü 10^11 yıl iken iridyumun yarı ömrü sadece 73.83 gündür.