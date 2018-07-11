Hızlı kilo vermek, kilolardan hızlıca kurtulmak pek çok kişinin istediği bir şey. Peki, kilo vermek için ilk önce nelerden başlanmalı? Nelere dikkat etmeliyiz? Diyetisyen İdil Ediboğlu cevapla.tv izleyecilerine anlattı.

Kilo verme süreci öncelikle istemekle başlar. Kişi yeteri kadar istemiyorsa ve kararlı değilse en uzman kişilerle de çalışsa, en başarılı diyet listeleri de hazırlansa hedefe kadar gidemeyecektir. Kişi bunu yeteri kadar istiyor ve kararlı ise; gerekli doktor kontrolleri yapıldıktan (kan tahlilleri vs.) sonra eğer kilo verme sürecini yavaşlatacak herhangi bir sağlık problemi varsa bunun için gerekli tedavi başlanmalı. Sonrasında da diyetisyeni tarafından kişi detaylı tanınarak, yaşam tarzı, beslenme şekli, alışkanlıkları vs. öğrenildikten sonra tüm sağlık duruma ve kişinin yaşantısına en uygun beslenme programı hazırlanır ve kesinlikle motive ve inançlı bir şekilde kilo verme süreci başlar.