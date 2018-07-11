  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVSenin tatilin, senin değerlerin
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kilo verme aşamasında sindirim sisteminin çalıştıran yiyecekler nelerdir?

Kilo verme aşamasında sindirim sisteminin çalıştıran yiyecekler nelerdir?

Kilo verme sürecinde karşımıza çıkabilecek en büyük engellerden biri sağlıklı çalışmayan bir sindirim sistemi olduğunu vurgulayan Diyetisyen İdil Ediboğlu cevapla.tv'ye anlattı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-07-2018 08:00 - Güncelleme: 11-07-2018 08:00

Sindirim sisteminin düzenli çalışmaması bir çok şikayet ile birlikte hayat kalitesini düşürürken tartıda istediğimiz sonuçları göremememize de neden olur. Bu da kişinin motivasyonunu oldukça düşürür. Peki, sindirim sistemini çalıştıran yiyecekler nelerdir? Diyetisyen İdil Ediboğlu cevapla.tv'ye anlattı.

Sindirim sisteminin doğru çalışmaması aslında doğum şeklimizden, anne sütü alımına kadar temele dayanır. Tabi ki yaşamımız boyunca yediğimiz işlenmiş gıdalar, kullandığımız ilaçlar vs. de bağırsak florasının bozulmasına neden olmuştur.

Sindirim sistemimiz için bu saatten sonra yapabileceğimiz en büyük iyilik probiyotik besinler tüketmek. Bağırsak floramızı probiyotik bakteriler oluşturur ve bu bakteri ailesini büyütmek elimizde. Ev yapımı yoğurt, kefir, turşu tarhana gibi besinler probiyotiktir. Eğer bunları devamlı tüketme şansımız yoksa hazır probiyotik takviyeleri kullanmak çok önemli.

Bunun dışında tabi ki besin lifinden zengin bir diyetimiz olması şart. Lif açısından zengin besinler tabi ki sebze ve meyveler, yeşillikler, baklagiller, tam tahıl/tam tane tahıllar… Diyetimizde bolca sebze, yeşilik ve ihtiyacımız kadar meyve, baklagil mutlaka olmalı.
 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kilo verme aşamasında sindirim sisteminin çalıştıran yiyecekler nelerdir? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • tombalak 11 Temmuz 2018 08:19 yarım tepsi tel kadayıf yiyip üstüne diyet çay içersem kilo alır mıyım verir miyim?

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro