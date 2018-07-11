Kilo verme aşamasında sindirim sisteminin çalıştıran yiyecekler nelerdir?

Sindirim sisteminin düzenli çalışmaması bir çok şikayet ile birlikte hayat kalitesini düşürürken tartıda istediğimiz sonuçları göremememize de neden olur. Bu da kişinin motivasyonunu oldukça düşürür. Peki, sindirim sistemini çalıştıran yiyecekler nelerdir? Diyetisyen İdil Ediboğlu cevapla.tv'ye anlattı.

Sindirim sisteminin doğru çalışmaması aslında doğum şeklimizden, anne sütü alımına kadar temele dayanır. Tabi ki yaşamımız boyunca yediğimiz işlenmiş gıdalar, kullandığımız ilaçlar vs. de bağırsak florasının bozulmasına neden olmuştur.

Sindirim sistemimiz için bu saatten sonra yapabileceğimiz en büyük iyilik probiyotik besinler tüketmek. Bağırsak floramızı probiyotik bakteriler oluşturur ve bu bakteri ailesini büyütmek elimizde. Ev yapımı yoğurt, kefir, turşu tarhana gibi besinler probiyotiktir. Eğer bunları devamlı tüketme şansımız yoksa hazır probiyotik takviyeleri kullanmak çok önemli.

Bunun dışında tabi ki besin lifinden zengin bir diyetimiz olması şart. Lif açısından zengin besinler tabi ki sebze ve meyveler, yeşillikler, baklagiller, tam tahıl/tam tane tahıllar… Diyetimizde bolca sebze, yeşilik ve ihtiyacımız kadar meyve, baklagil mutlaka olmalı.

