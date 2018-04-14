Kilo veremiyorsanız nedeni bu olabilir!

İNSÜLİN DİRENCİ: İnsülin direnci kilo verememenin en sık nedenlerinden birisidir. Genetik kökenli, metabolik sendrom ya da polikistik over hastalığından kaynaklanabilir. Karın ve bel çevresinde yağlanma, sık acıkma atakları, yemek sonrası halsizlik gibi şikayetlere sebep olabilir. Tanı insülin ve kan şekeri düzeyi ölçülerek konulabilir. Hastalar diyet egzersiz ve ilaç tedavisinden fayda görür ve tedavi edilmezse diyabete ilerleyebilir. Böbreküstü bezinden aşırı kortizol hormonu salgılanması cushing sendromu olarak bilinir. Aşırı kortizol salgısı kilo alımı, insülin direnci, kan şekeri ve tansiyon yükselmesi, adet düzensizliği, tüylenme artışına sebep olabilir.



