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Kilo almanın nedenleri nedir?

Kilo almanın nedenleri nedir?

Fazla kilolar, sadece estetik problemlere yol açmakla kalmayıp; diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerine de neden olduğunu biliyor musunuz? Diyetisyen Neslihan Aktepe, kilo almanın tek nedeni fazla yemek mi? sorusunu cevapla.tv izleyenlerine açıklıyor.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 15:00 - Güncelleme: 19-07-2018 15:00

Fazla kilolar genellikle hareketsiz yaşam tarzı ve yüksek kalorili beslenme alışkanlığından kaynaklanıyor gibi görünse de bunlara ek olarak önemsenmeyen farklı sebepler de kilo alımına neden olmaktadır. Diyetisyen Neslihan Aktepe, cevapla.tv'ye anlattı. 

Hatalı yemek dediğimiz yağlı glisemik indeksi yüksek olanlarda çoğunlukta tercih ediliyor olabilir. İnsülin direnci veya hipotroidi olabilir. Hareketsiz bir yaşantı ciddi bir etkendir. Aile genetiği %45 civarında etkilidir. Esas sorun hala yapılmayanlardadır. Kişinin duygusal açlık çekiyor olması da kilo aldıran etkenler arasında önemli bir yere sahiptir.

Kaynak: cevapla.tv 

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