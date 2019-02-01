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Kilo alamayan insanlar ne yapmalı nasıl beslenmeli?

Kilo alamayan insanlar ne yapmalı nasıl beslenmeli?

Kilo alamamak da tıpkı kilo verememek gibi çok yaygın bir sorundur. İdeal ağırlığa ve vücut kompozisyonuna sahip olmak kişinin sağlık durumunun iyi bir göstergesidir. Peki kilo alamayan insanların durumu nedir?

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 17:00 - Güncelleme: 01-02-2019 17:00

Gerektiğinden zayıf olmak hem hormonlar aracılığıyla kişinin normal fizyolojisini hem de psikolojisini etkileyen bir durumdur. Kilo almak isteyen kişiler genellikle her şeyi yediklerini ancak kilo alamadıklarını söyleyerek kliniklere başvururlar. Ancak bu kişiler için de tıpkı kilo vermekte zorlanan kişilerde olduğu gibi, vücutlarının hangi besin ögesine ne kadar ihtiyacı olduğu hesaplanarak işe başlanmalıdır.

Örneğin, yağları bağırsaklarında yeterince ememeyen ve emdiği yağ moleküllerini de çok iyi ve hızlı bir şekilde parçalayan kişiye verilmesi gereken yağ miktarıyla, yağları barsaklarından çok hızlı emen ve hemen depolayan kişiye verilmesi gereken yağ miktarı aynı değildir.

Ayrıca, kilo almak isteyen kişilerin sağlıklı vücut bileşimlerini koruyarak kilo alması gerekmektedir. Yani, kas kütlesi eksik kişi kilo almaya çalışıp yağ kütlesi kazandığında tartı üzerinde amacına ulaşmış gibi gözükse de bu sonuç kişinin aslında başarılı olmuş olduğu anlamına gelmez.

Kilo alamamaktan şikayet eden kişiler de kendilerine özgü hesaplanmış enerji düzeyinde ve besin dağılımlarıyla beslendiklerinde, tıpkı kilo vermekte zorlanan kişiler gibi daha hızlı ve etkili bir şekilde başarıya ulaşırlar.

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