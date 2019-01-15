Kıllı Ocak kampanyasını başlattı: Koltuk altı kıllarını boyuyor

Laura Jackson tarafından kurulan 'Januhairy' (KıllıOcak) kampanyasına ABD'den 'renkli' bir dokunuş geldi. ABD'de yaşayan Emerald Jade isimli 2 kadın, sağlık sorunları yüzünden ergenlik döneminde kesmeye son verdiği koltuk altı kıllarını rengarenk boyayarak 'Kadınların vücutları kılsız olur' kanısına son vermeyi amaçlıyor.
ABD'li bir kadın, geçtiğimiz günlerde gündeme düşen ‘Januhairy' (Kıllı Ocak) isimli kampanyayı bir adım öteye taşımış gibi duruyor.
Cildinin hassas olmasından ötürü traş sonrası yaşadığı tahriş sorunu nedeniyle vücut kıllarını almaktan daha ergenlik dönemindeyken vazgeçen 24 yaşındaki genç kadın, geçen yıl radikal bir karara imza atarak, koltuk altı kıllarını boyamaya başladı.
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