Kıllı Ocak kampanyasını başlattı: Koltuk altı kıllarını boyuyor

ABD'de yaşayan Emerald Jade isimli 2 kadın, sağlık sorunları yüzünden ergenlik döneminde kesmeye son verdiği koltuk altı kıllarını rengarenk boyayarak 'Kadınların vücutları kılsız olur' kanısına son vermeyi amaçlıyor.

Laura Jackson tarafından kurulan 'Januhairy' (KıllıOcak) kampanyasına ABD'den 'renkli' bir dokunuş geldi. ABD'de yaşayan Emerald Jade isimli 2 kadın, sağlık sorunları yüzünden ergenlik döneminde kesmeye son verdiği koltuk altı kıllarını rengarenk boyayarak 'Kadınların vücutları kılsız olur' kanısına son vermeyi amaçlıyor.



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ABD'li bir kadın, geçtiğimiz günlerde gündeme düşen ‘Januhairy' (Kıllı Ocak) isimli kampanyayı bir adım öteye taşımış gibi duruyor.

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ABD'nin Arkansas kentinde yaşayan Emerald Jade isimli kadın, koltuk altı kıllarını gökkuşağı renklerine boyayarak yeni bir akıma imza attı.



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