Kilis Valisi olay yerinde incelemelerde bulundu

Akşam namazının kılındığı esnada terör örgütü PYD/PKK tarafından atılan roketin tarihi Çalık Camii'ne isabet etmesi sonucu yaşanan can pazarının ardından Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Tekinarslan burada gazetecilerin sorularını cevaplayarak, ardı ardına iki roketin isabet ettiğini, birisinin camiye, diğerinin ise camiye 100 metre mesafedeki bir eve isabet ettiğini söyledi.

Camiye isabet eden roket nedeniyle 2’si ağır 8 kişinin yaralandığını kaydeden Tekinarslan, eve isabet eden roket nedeniyle ise 5 kişinin dumandan etkilendiğini söyledi. Vali, 8 yaralının 10 dakika gibi kısa bir sürede enkazdan çıkartılarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.