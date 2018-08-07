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Kılıçdaroğlu'nun sözleri muhalefeti tuzağa çekti

Kılıçdaroğlu'nun sözleri muhalefeti tuzağa çekti

CHP yönetiminin olağanüstü kurultay için ilk başlarda imza yeterliliğinin aranmayacağını açıklaması muhalifleri tuzağa düşürdü. Gazeteci Sevilay Yılman, muhalefetin Kılıçdaroğlu'nun imzalara takılacağını hesap edemediğini ileri sürdü.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 00:16 - Güncelleme: 07-08-2018 00:16

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları devam ederken gazeteci Sevilay Yılman, CHP yönetiminin bazı imzaları mükerrer kabul ettiğini imzaların ise bazılarının WhatsApp'tan gönderildiğini söyledi. Yılman, muhalefetin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kaç imzaya takılacağını hesap edemediğini ileri sürdü.

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında CHP'deki kurultay tartışmaları değerlendirildi. Programın konuklarından gazeteci Sevilay Yılman, muhalefetin yeterli imzaya ulaşamadığını söylerken, kurultay süreciyle ilgili flaş bir paylaştı. Muhalefetin listesinde yer alan 8 imzanın WhatsApp'tan gönderildiğini ifade etti.

MÜKERRER İMZALA SAYILDI

Muhalefetin, CHP yönetiminin kurultay sürecinin başındaki açıklamalarını dikkate aldığını ve Kılıçdaroğlu'nun bir kaç imzaya takılacağını hesap edemediğini söyleyen Yılman, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu'nun ve Genel Merkez'in 3-5 imza ile kurultaya götürmeyeceğini hesap edemediler. Sonuçta 630 imza var. Örnek veriyorum 630 imzanın 8'i WhatsApp görüntüsü. Arayıp sormaya gerek duymuyor ki. Islak imza gelmiş mi ona bakarım diyor. Şırnak'ta mesela 4 parti delegesi imza vermiş, ona mükerrer diyor. Olay bu."

YILMAN'IN İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Yılman daha önce de çarpıcı bir açıklamada bulunarak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın "CHP'de gizli bir karar merkezi var. Bunlar CHP içerisinden değil. Kılıçdaroğlu gizli kararları getiriyor ve bunları MYK'dan geçiyor" dediğini dile getirmişti. Yılman'ın gündem olan iddiasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan tepki göstermiş ancak Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Özkan ile yaptığı görüşmede geçen iddiaları doğrulamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ozumturk 07 Ağustos 2018 01:10 belediye seçimlerinde, chp çok buyuk ders alacağa benziyor. kılıçdaroğlu o seçiler sonrası koltugundan kalkacak. ciddi maglubiyet yaşayacak.kurultay kaçmakla en buyuk ihaneti bu ulkeye yapıyorlar. chp de ciddi temizlik şart. muharrem ince ve kuracagı ekiple yol alır. chp zihniyetine kılıçdarolgu damgası vurdugu surece , vatandaşdan oy daha alamaz.tek partilik tek yonetim modulunu yaratan chp kılıçdaroglu ve önce ben diyen arkadaşları.milletede saygıları kalmamış bunların

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