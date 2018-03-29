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Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine 250 bin liralık dava!

Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine 250 bin liralık dava!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 250 bin liralık dava açıldı.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 11:50 - Güncelleme: 29-03-2018 11:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 27 Mart'ta partisinin TBMM Grup Toplantısındaki açıklamalarından dolayı 250 bin liralık tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı davayı, avukat Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından duyurdu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?      Sen Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat sen gayri millisin. Sen işgalcisin işgalci. 2019'da bu ülkenin kadınları seni oradan indirecekler"
"Milli Eğitim’dekileri temizledik, yargıdaki FETÖ’cüleri temizledik diyorlar. Peki neden siyasi ayağı yok. Buradan ilk kez söylüyorum, FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır. Bir numaralı siyasi ayağı.. Versin mahkemeye ispat edeceğim.”

Aydın, "Kılıçdaroğlu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ve mesnetsiz ithamları nedeniyle 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtık. Sayın Cumhurbaşkanımız, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkili mücadelenin öncüsüdür. Bu gerçek, hangi siyasi görüşten olursa olsun akıl ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiği ve edebileceği bir gerçektik. FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek klasik bir FETÖ taktiğidir ve ancak örgütün amaçlarına hizmet etmektedir. FETÖ dahil tüm terör örgütlerinin mağlup edildiği bir Türkiye’nin inşasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ne kadar hayati olduğu izahtan varestedir. Bu liderliğin haksız ve mesnetsiz ithamlarla yıpratılmaması ülkesini seven herkesin ortak sorumluluğu olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu Salı günkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır sözler sarf etmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Mart 2018 12:18 BU DAVALARI EMİRLE AÇAN AKPLİ SAVCILAR HAKİMLERDİR .GERÇEK OKUMUŞ HUKUKA TARAFSIZLIK İÇİN YEMİN ETMİŞ NAMUSLU KİŞİLER OLSA AÇMAZDI. AÇSAN NE OLACAK SEÇİMİ KAYBEDİNCE DAVALARIN SIRASI SANA GELECEK. SON TÜYÜNE KADAR ÖDEYECEKSİN BU ÜLKEMİZE ETTİĞİN KÖTÜLÜKLER İÇİN.

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