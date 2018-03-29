Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine 250 bin liralık dava!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 27 Mart'ta partisinin TBMM Grup Toplantısındaki açıklamalarından dolayı 250 bin liralık tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı davayı, avukat Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından duyurdu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ? Sen Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat sen gayri millisin. Sen işgalcisin işgalci. 2019'da bu ülkenin kadınları seni oradan indirecekler"

"Milli Eğitim’dekileri temizledik, yargıdaki FETÖ’cüleri temizledik diyorlar. Peki neden siyasi ayağı yok. Buradan ilk kez söylüyorum, FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır. Bir numaralı siyasi ayağı.. Versin mahkemeye ispat edeceğim.”

Aydın, "Kılıçdaroğlu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ve mesnetsiz ithamları nedeniyle 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtık. Sayın Cumhurbaşkanımız, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkili mücadelenin öncüsüdür. Bu gerçek, hangi siyasi görüşten olursa olsun akıl ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiği ve edebileceği bir gerçektik. FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek klasik bir FETÖ taktiğidir ve ancak örgütün amaçlarına hizmet etmektedir. FETÖ dahil tüm terör örgütlerinin mağlup edildiği bir Türkiye’nin inşasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ne kadar hayati olduğu izahtan varestedir. Bu liderliğin haksız ve mesnetsiz ithamlarla yıpratılmaması ülkesini seven herkesin ortak sorumluluğu olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu Salı günkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır sözler sarf etmişti.