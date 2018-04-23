Kılıçdaroğlu'nun kuryesi ifşa oldu! Emirleri kim veriyor?..

2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayını Türk kökenli ABD’li Neocon Ali Rıza Bozkurt ile görüştükten sonra açıkladığı bilinen Kemal Kılıçdaroğlu, hazırlıksız yakalandığı 24 Haziran seçimleri için ise kurye aracılığıyla talimat almaya başladığı iddia edildi. Kuryesiyle buluşan ve kendisine gelen talimatların ilkini uygulamaya koyan Kılıçdaroğlu, beklenmedik bir hamleyle İYİ Parti’nin seçimlere katılmasını garantiledi.

EKMELEDDİN KARARI DA KURYEDEN... Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu 10 Ağustos 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi 24 Haziran 2018 için de sufleyi tam zamanında aldı. 4 yıl önce ABD’den gelen ‘önemli bir misafiri’ ağırlayan CHP Lideri, okyanus ötesinden aldığı talimatın ardından “Cumhurbaşkanlığı için çatı adayımız Ekmeleddin İhsanoğlu” demişti. Türkiye kökenli Neoconların simge isimlerinden Ali Rıza Bozkurt’un kurye görevi ifa ettiği süreç, 10 Ağustos’ta hem CHP hem de İhsanoğlu için kabusa dönüşmüştü.

KURYEYLE ÇOKTAN BULUŞTU... 2018’e gelindiğinde, 24 Haziran için henüz aday açıklamayan ve Parti Meclisi’nin kararını işaret ederek zaman kazanmaya çalışan Kılıçdaroğlu’nun tıpkı 2014’teki gibi ‘kurye beklediği’ konuşuluyor. Cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le gizli bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu’nun dünkü sürpriz vekil transferi, CHP Lideri’nin ‘kuryeyle çoktan buluştuğu’ yorumlarına neden oldu.

O İLLER ÖZELLİKLE SEÇİLDİ... İstifa eden vekillerin çoğunun CHP’nin tek vekil çıkardığı illerden seçilmesi ise dikkat çekti. Sözkonusu milletvekillerinin İYİ Parti’ye geçmesi, bu isimlerin aday listelerindeki sıra ve durumu başta olmak üzere çok sayıda soru işaretini beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu’nun tek milletvekili çıkarabildiği kritik illerde 24 Haziran’da bu isimleri İYİ Parti’in ilk sırasından seçime sokarak CHP’nin milletvekili çıkarmasını garanti altına aldığı tahmin ediliyor. Ayrıca dünkü sürpriz istifalar arasında bir isim dikkat çekiyor. Eski CHP’li yeni İYİ Parti’li Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Kılıçdaroğlu’nun akrabası.