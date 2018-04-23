  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kılıçdaroğlu'nun kuryesi ifşa oldu! Emirleri kim veriyor?..

Kılıçdaroğlu'nun kuryesi ifşa oldu! Emirleri kim veriyor?..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ne danışma gereği bile duymadan 15 milletvekilini Meral Akşener’li İYİ Parti’ye verdi. 2014’te Cumhurbaşkanı adayını ABD’den gelen neocon Ali Rıza Bozkurt’un suflesiyle ilan eden CHP Liderini, 24 Haziran için de bir kurye yönlendirdiği iddia edildi

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-04-2018 13:51 - Güncelleme: 23-04-2018 14:18

2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayını Türk kökenli ABD’li Neocon Ali Rıza Bozkurt ile görüştükten sonra açıkladığı bilinen Kemal Kılıçdaroğlu, hazırlıksız yakalandığı 24 Haziran seçimleri için ise kurye aracılığıyla talimat almaya başladığı iddia edildi. Kuryesiyle buluşan ve kendisine gelen talimatların ilkini uygulamaya koyan Kılıçdaroğlu, beklenmedik bir hamleyle İYİ Parti’nin seçimlere katılmasını garantiledi. 

EKMELEDDİN KARARI DA KURYEDEN... Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu 10 Ağustos 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi 24 Haziran 2018 için de sufleyi tam zamanında aldı. 4 yıl önce ABD’den gelen ‘önemli bir misafiri’ ağırlayan CHP Lideri, okyanus ötesinden aldığı talimatın ardından “Cumhurbaşkanlığı için çatı adayımız Ekmeleddin İhsanoğlu” demişti. Türkiye kökenli Neoconların simge isimlerinden Ali Rıza Bozkurt’un kurye görevi ifa ettiği süreç, 10 Ağustos’ta hem CHP hem de İhsanoğlu için kabusa dönüşmüştü.

KURYEYLE ÇOKTAN BULUŞTU... 2018’e gelindiğinde, 24 Haziran için henüz aday açıklamayan ve Parti Meclisi’nin kararını işaret ederek zaman kazanmaya çalışan Kılıçdaroğlu’nun tıpkı 2014’teki gibi ‘kurye beklediği’ konuşuluyor. Cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le gizli bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu’nun dünkü sürpriz vekil transferi, CHP Lideri’nin ‘kuryeyle çoktan buluştuğu’ yorumlarına neden oldu.

O İLLER ÖZELLİKLE SEÇİLDİ... İstifa eden vekillerin çoğunun CHP’nin tek vekil çıkardığı illerden seçilmesi ise dikkat çekti. Sözkonusu milletvekillerinin İYİ Parti’ye geçmesi, bu isimlerin aday listelerindeki sıra ve durumu başta olmak üzere çok sayıda soru işaretini beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu’nun tek milletvekili çıkarabildiği kritik illerde 24 Haziran’da bu isimleri İYİ Parti’in ilk sırasından seçime sokarak CHP’nin milletvekili çıkarmasını garanti altına aldığı tahmin ediliyor. Ayrıca dünkü sürpriz istifalar arasında bir isim dikkat çekiyor. Eski CHP’li yeni İYİ Parti’li Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Kılıçdaroğlu’nun akrabası.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kılıçdaroğlu'nun kuryesi ifşa oldu! Emirleri kim veriyor?.. haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 23 Nisan 2018 14:27 Tayyibin zamanında Amerika'ya gidip aldığı izinleri ne çabuk unuttunuz. Al birini vur ötekine

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro