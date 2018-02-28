Kılıçdaroğlu'nun kızına ait olan daireyle ilgili flaş gelişme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan ve değerinin 1 milyon dolar olduğu iddia edilen Buz Rezidans’taki daire ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Zeynep Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce bir mektup yazmış ve söz konusu daireyi 100 bin dolara satmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Kılıçdaroğlu da daire için “Ev benim üstüme olmadığı için kızımın evi. Gazeteye kızım doğrudan doğruya mektup gönderecek, ‘vekalet verdiğiniz avukatı bildirin, evi satmaya hazırız’ diye. Böylece '1 milyon dolarlık' evden kurtulmuş olacağız” demişti.

DAİRE 100 BİN DOLARA SATILDI

Hürriyet'in edindiği bilgilere göre, Zeynep Kılıçdaroğlu, söz konusu daireyi 100 bin dolar karşılığında Güneş Gazetesi'nin sahiplerine sattı. Tapu devir işlemleri saat 16.00'da tamamlandı.

GÜNEŞ GAZETESİ "EVİ BİZE SATIN" DEMİŞTİ

Bir süre önce Güneş gazetesi, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini haberleştirmiş ve “100 bin dolar hazır tut sözünü. Güneş olarak biz o eve talibiz” manşetini atmıştı.