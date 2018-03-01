Kılıçdaroğlu'nun kızı o daireyi Güneş'e sattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait Ataşehir'deki Buz Rezidans'daki dairesi 100 bin dolara Güneş gazetesinin sahiplerine satıldı. Dairenin tapu işlemlerinin bugün bitirildiği kaydedildi.

Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait ve 1 milyon dolar olduğu iddia edilen daire satıldı. Hürriyet'in haberine göre tapu devir işlemleri akşam saatlerinde tamamlandı.

Zeynep Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce bir mektup yazmış ve söz konusu daireyi 100 bin dolara satmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Kılıçdaroğlu da daire için “Ev benim üstüme olmadığı için kızımın evi. Gazeteye kızım doğrudan doğruya mektup gönderecek, ‘vekalet verdiğiniz avukatı bildirin, evi satmaya hazırız’ diye. Böylece '1 milyon dolarlık' evden kurtulmuş olacağız.” demişti.

GÜNEŞ GAZETESİ ‘EVİ BİZE SATIN’ DEMİŞTİ

Bir süre önce Güneş gazetesi, Kılıçdaroğlu’nun sözlerini haberleştirmiş ve “100 bin dolar hazır tut sözünü. Güneş olarak biz o eve talibiz” manşetini atmıştı.