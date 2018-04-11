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Kılıçdaroğlu'nun kaos planı! Onlara konuşuyor

Kılıçdaroğlu'nun kaos planı! Onlara konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı çok sert söylemleriyle dikkat çekiyor. Sabah gazetesi yazarı Fahrettin Altun'a göre Kılıçdaroğlu kaos planı yapıyor.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 07:43 - Güncelleme: 11-04-2018 07:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ağır sözlerle Erdoğan'ı hedef alıyor. Son günlerdeki hırçın söyleminin arkasında ne var? Merak edilen soruya ilişkin Sabah gazetesi yazarı Fahrettin Altun'un ilginç tespitleri var. "Kılıçdaroğlu'nun kaos planı" başlıklı yazısında yazar şu ifadeleri kullanıyor.

"DIŞARIDAKİ VESAYET ODAKLARINA KONUŞUYOR"
"...Siyaset dışı vesayet unsurlarını demokratik siyasal rekabet alanını tarumar etmek üzere sahaya çekmek. Diyeceksiniz ki vesayet odağı mı kaldı?
Elhak, o eski haşmetlerinden eser yok şimdi. İçerideki vesayet odakları yerli ve milli siyasi aktörlerin verdiği mücadele sonucunda ciddi anlamda kan kaybetmiş durumda. Fakat hâlâ bu vesayet unsurları ruhlarını teslim etmiş değiller. Sağda solda gizli saklı birtakım işler çevirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Kılıçdaroğlu hepimizden iyi biliyor. Bugüne kadar hep onlarla beraber hareket etti. 15 Temmuz'da kendisini görüp de yol açan darbecileri unutmamız mümkün mü?
Bir de dışarıdaki vesayet odakları var. İşte Kılıçdaroğlu onlardan çok ümitli. Onlara konuşuyor, onlar için zemin hazırlıyor. Erdoğan düşmanı canlı bir cephenin olduğunu, onların da Türkiye'yi kuşatmak için ellerindeki bütün araçları kullanmaları gerektiğini ortaya koymaya çalışıyor.
Kılıçdaroğlu'nun içerideki ve dışarıdaki vesayet artıklarına vermek istediği mesaj şu. "Ben üstüme düşen vazifeyi yerine getiriyorum, daha da getiririm. Parti tabanının tamamını değilse bile dikkate değer bir bölümünü radikalleştirmek ve vakti geldiğinde sokağa çıkarmak için elimden geleni yapıyorum. Siz de bizi yalnız bırakmayın." Amaç ne? Erdoğan'ı devirmek!
Bunun adı siyaset mi? Hayır, sefil bir strateji. Sefil, ama biz yine de hafife almayalım, yakından izleyelim."

Fahrettin Altun'un yazısının tamamı

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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