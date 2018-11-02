Kılıçdaroğlu'nun Jet Fadıl'dan ne farkı var?

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Hadi ÖZIŞIKhadi.ozisik@internethaber.com @hadiozisik rss
İflas eden bir iş insanına, bankalar kredi verir mi? Bırakın bankaları, böyle birine, kardeşi, kızkardeşi, ağabeyi, babası, annesi, herhangi bir akrabası veya arkadaşı, itibar eder mi?
Ticarette beceriksiz olan bu iş insanının ikinci bir şansı olur mu sizce? Diyelim ki oldu! Siz, babanıza üçüncü bir şans verir misiniz?
4... 5... 6... 7...
Siyasette bilmem kaçıncı kez iflas eden Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019'da bir kez daha karşımıza dikilecek, ayağa kalkmak için destek isteyecek belli...
Bu sefer ne diyecek, hangi yüzle karşımıza çıkacak merak ediyoruz. Yüzde 25'in bugüne kadar verdiği krediyi, her yeni seçimde çar çur edip, yeniden karşımıza çıktı, çıkıyor.
HDP'nin kapısına dayanmış şimdi. Eş, dost, akraba, ana, baba, kardeşleri... bu iş birliğine karşı çıkınca da, topu taca atıyor:
"AK Parti, MHP, BBP... bütün seçmenlerle iş birliği yapacağım!"
"AK Parti seçmeni" diyor ikidir...
CNN Türk'te "MHP seçmeni" dedi bu sefer...
"CHP" demiyor artık...
CHP'yi dolandırdığı gibi, şimdi AK Parti ve MHP seçmenini ağına düşürmeye çalışıyor.
Jet Fadıl milleti parasıyla dolandırdı, dolandırıyor. Bir içeride, bir dışarıda... aradan 5 ya da biraz daha fazla zaman geçtikten sonra, yeniden ortaya çıkıyor ve fakir fukarayı söğüşlüyor!
Kemal Bey'in de Jet Fadıl'dan farkı kalmamış!
Jet Fadıl gibi, o da milleti oylarıyla dolandırdı, dolandırıyor. 5 yıl boyunca dolandırdığı oyların üzerine yatıyor, keyif çatıyor... Sonra yeniden yine yine yeniden karşımıza çıkıyor...
AK Parti ve MHP seçmeni, hem batık, hem dolandırıcı, hem yalancı, hem de iftiracı olan bu tosunun ağına düşer mi sizce? Ya CHP seçmeni? Yıllarca parasını, pardon oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na kaptıran CHP'liler bir kez daha aynı tuzağa düşecek mi?
CHP'nin başındaki "siyasi dolandırıcı" çamur atmayı gerçekten çok iyi başarıyor. İstanbul Havalimanı'dan söz açılınca, "Atatürk ismi bu havalimanına yakışmazdı zaten" dedi...
Ve fakat...
Bu ve tayfası... aylar önce yaygaraya başlamışlardı, "Atatürk'ün ismini silmeye çalışıyorlar" diye... İstanbul Havalimanı'nın adı"Atatürk" olsun diye twitter'da, facebook'ta kampanya başlatmışlardı... Tayyip Erdoğan bunları ters köşe yapınca, çark etmeye başladı CHP'nin başındaki "siyasi dolandırıcı..."
İstanbul Havalimanı'nın adı, Sultan Abdülhamit olsaydı, yine aynı şeyleri söyleyecek miydi?
İYİ Parti lideri Meral Akşener, her geçen gün biraz daha şahinleşiyor. Ümit Hoca'nın kelime sihirbazlığı Meral Hanım'ı her geçen gün kendinden uzaklaştırıyor.
İddia ediyorum, Meral Akşener önüne konulan o metinleri dikkatlice okumuyor. Hem de kendisine yapılan uyarılara rağmen okumuyor. Dilinin bozulması, politikasının çirkefleşmesi bu yüzden...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan" sözlerinin üzerinden yırtınırcasına bağırıyor Meral Hanım:
-Tek Türk bayrağı...
-Tek Türk devleti...
-Tek Türk milleti...
-Tek Türk vatanı...
Tayyip Erdoğan'ın farklı bir şey söylemediğini o da biliyor ama, ekmek yemek istiyor... CHP'nin başındaki "siyasi dolandırıcı" gibi...
MHP lideri Devlet Bahçeli'ye, kızmak, hatta bağırmak yakışıyor. Her bağırdığında, her elini kaldırdığında, MHP'nin grup toplantısındaki herkesi şahlandırıyor..
Meral Akşener son zamanlarda Bahçeli'ye özeniyor. Kim akıl verdiyse, ya da kim ikna ettiyse, o da Bahçeli gibi olmaya çalışıyor. Bağırıyor, kürsüye vuruyor... falan.
Yakışmıyor!
Vallahi de billahi de yakışmıyor!
Asıl varken... sahtesi olmadığı gibi fena halde sırıtıyor...
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Halkın 'Defol Muharrem' diyeceğini bildiği halde aday! İyi de Tayyip Erdoğan'ın deyişiyle, "Bay Muharrem" bu saatten sonra kim güvenir sana? Bırak arayış içinde olan vatandaşı, hangi CHP'li bundan sonra takılır peşine? Bir kere sen kendine inanmamışsın, ahali niye inansın ki sana?
'Türküm' diyor 'Adam' daha ne istiyorsunuz? Muharrem İnce o krediyi kullanamadığı gibi çok çabuk tüketti. Önceleri bir umut oldu, Kılıçdaroğlu'nu neredeyse koltuğundan ediyordu. Ama yakalandığı ağır kibir hastalığı, onu bir tek Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan etmedi, her şeyini kaybetti.
AK Parti bu 'fırıldaklar'a nasıl tahammül ediyor? CHP ağzı desen değil. HDP ağzı desen yine değil. FETÖ'cü desen hiç değil. FETÖ'den FETÖ'cülerden daha beter konuşuyorlar ama. AK Parti bu fırıldaklara nasıl tahammül ediyor anlamış değilim.
AK Parti seçmenini Mansur Yavaş'la karıştırdı galiba! Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti seçmeniyle ittifak yapacakmış! AK Parti seçmenini davasına ihanet eden Mansur Yavaş ve Abdullatif Şener'le karıştırıyor galiba.
Kılıçdaroğlu'nun Jet Fadıl'dan ne farkı var? Jet Fadıl gibi, o da milleti oylarıyla dolandırdı, dolandırıyor. 5 yıl boyunca dolandırdığı oyların üzerine yatıyor, keyif çatıyor... Sonra yeniden yine yine yeniden karşımıza çıkıyor...Hadi ÖZIŞIK hadi.ozisik@internethaber.com
Hadi yazın şimdi Berat Albayrak'ı!.. Hani nerede şu 'Türkiye battı, bitti' ortalığa düşenler!. Hani 'Damat' diye algı operasyonu yapıyordunuz ya? Neredesiniz?Osman DİYADİN o.diyadin@hotmail.com
Kişisel arzularımız ön plana çıkabilir. Zihnimiz günlük yaşamın detayları ve ayrıntılı hesap gereken konularda zorlanabilir. Her türlü iletişim ve zihinsel efor gerektiren konularda dikkatli olmalıyız.Demet BALTACI demet@internethaber.com
Anketler kurban istiyor Sayın Muharrem İnce hakettiği yere; partinin başına geçmesin diye yine aday yapıldı. Tüm emeklerine karşın Melih Gökçek ise saf dışı edildi.Kevser Zeynep Çakır kevserzeyneptutus@gmail.com
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