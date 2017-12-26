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Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına hapis cezası

Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına hapis cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un yargılandığı davada karar açıklandı. Fatih Gürsul FETÖ üyeliği suçlamasından 10 yıl 6 ay hapse mahkum oldu.

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 16:29 - Güncelleme: 26-12-2017 16:49

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski baş danışmanı Fatih Gürsul, FETÖ’nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin davada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başkadışmanı Fatih Gürsul'un da aralarında yer aldığı 7 tutuklu, 2 tutuksuz sanık, sanıkların avukatları ile yakınları katıldı.

Duruşmada sanık avukatlarının cumhuriyet savcısının önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı. Avukatların beyanlarının ardından söz verilen tutuklu sanıklar da esasa ilişkin son savunmalarını yaptı.

DURUŞMAYA SAVUNMASI DAMGA VURDU: EVRİME İNANIYORUM

Tutuklu sanıklardan Fatih Gürsul, herkesin FETÖ'den korktuğu bir dönemde üniversitede "F tipi yapılanmaya" karşı şerh koyduğu için doçentlik unvanını geç aldığını savundu. Üniversitede verdiği şerhler karşısında baskılara da maruz kaldığını öne süren Gürsul, "Ben hiçbir zaman biat kültürü içeren yapıda yer almadım, yapıcı ve eleştiri kültürünü benimseyen öğretim üyesiyim. Klasik müzik dinleyen, senfoni orkestralarını kaçırmayan, evrim teorisine inanan bir bilim insanı olarak nasıl FETÖ gibi sorgulama yapmayan robotlaşmış insanların bulunduğu terör örgütü üyesi olabilirim." ifadelerini kullandı. 

AİLEM MAĞDUR OLDU TAHLİYE İSTİYORUM

ByLock kullanmadığını, Bank Asya'da hesabının olmadığını öne süren Gürsul, FETÖ'cülerle de herhangi bir iletişiminin olmadığını ifade etti. Gürsul, 2 çocuk babası olduğunu ve tutukluluğu nedeniyle ailesinin mağduriyet yaşadığını, kendisine de sevk edildiği hastanede "uyku apnesi" teşhisi konulduğunu belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesi için tahliye ve beraatini talep etti.

10 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Duruşma, diğer sanıkların esasa ilişkin son savunmalarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Fatih Gürsul hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İddianameden : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, 40 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

FETÖ'nün akademik yapılanmasıyla İÜ'deki eylemlerinin anlatıldığı iddianamede, şüphelilerden 20'sinin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından eski İÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 20 şüpheli, FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.

Fatih Gürsul kimdir CHP'ye şok FETÖ'den hapis cezası

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • cungar 26 Aralık 2017 19:57 istedigi gibi inanır yada inanmaz sizmi karar vereceksiniz adamın hayatına hiç bir şeyede inanmayabilir, allahı oynamak hesap sormak sizemi kaldı,münker nekir sizi yerine vekilmi bıraktı.

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