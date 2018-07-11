Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isim istifa etti

CHP'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Ali Arif Özzeybek istifa etti.
Partiden istifaya dair bir açıklama yapılmadı.
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisDEVAMI »
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