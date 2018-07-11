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Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isim istifa etti

Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isim istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 13:40 - Güncelleme: 11-07-2018 13:40

CHP'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Ali Arif Özzeybek istifa etti.

Partiden istifaya dair bir açıklama yapılmadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • halil hal 11 Temmuz 2018 14:00 yakinda partide istifa edecek kilicdaroglu koltugunu alip avrupaya gider amerikaya mi gider bilinmez

    CEVAP YAZ 16 0
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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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