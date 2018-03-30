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Kılıçdaroğlu'nun bu hali istifa getirdi CHP'li vekil olayı anlattı

Kılıçdaroğlu'nun bu hali istifa getirdi CHP'li vekil olayı anlattı

CHP'li Milletvekili Tacettin Bayır, partisinin grup toplantısını Facebook'tan canlı yayınlamak isterken emojileri açık unutunca olanlar oldu. Bayır, ortaya çıkan görüntüler sonrası Hürriyet'e konuştu. Bayır, "Danışmanım da çok üzülüp paniklemiş, hemen istifa mektubu yazıp getirdi. Ben de, ‘dur bakalım, genel başkan arayıp o şapkayı kafama nasıl geçirdiniz demezse bir şey olmaz’ diye takıldım" diye konuştu.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 16:35 - Güncelleme: 30-03-2018 16:48

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, partisinin grup toplantısını Facebook üzerinden canlı yayınlarken 'Face effects' eklentisinin açık olduğunu fark etmeyince, Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer parti üyelerini şekilden şekle soktu. 18 dakika boyunca devam eden yayın sırasında izleyenleri kahkahaya boğan Bayır, durumu fark edince canlı yayını apar topar silme yoluna gitti.

'YÜZÜKLERİN EFENDİSİ'NDEN GANDALF...'

CHP'li vekilin Facebook üzerinden yaptığı canlı yayını izleyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Yüzüklerin Efendisi serisinin 'sakallı ve şapkalı büyücüsü' Gandalf kılığında görünce önce ne olduğunu anlayamasa da, kısa süre sonra durumu fark edip vekili uyarmayı denediler. Ancak yorumları görmeyen Bayır, yayını bir süre daha devam ettirince ortaya izleyenleri gülümseten görüntüler çıktı.PARTİ ÜYELERİ DE NASİBİNİ ALDI

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra kadraja giren diğer parti üyeleri de uygulamadan nasibini alırken görüntüler,  kısa süre içerisinde Twitter'da da çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.

"KORKUDAN HEMEN KAPATTIK"

 Bayır, Hürriyet’e, olayı şöyle anlattı:

“Genel Başkanımız da İzmir milletvekili olduğu için konuşmalarını kendi Facebook hesabım üzerinden hep yayınlıyorum. Bunu aylardır da yapıyoruz. Yayını da danışmanımın telefonundan yapıyorum, ama yayını yaptığım Facebook hesabı bana ait. Salı günü de yine danışmanım cep telefonunu getirip önüme koydu. Yayının 15. dakikasında olayı farkettik. Hatta önce, ‘eyvah saldırıya uğradık’ diye aktrollerin günahını da aldık doğrusu.

Korkudan da hemen yayını kapattık. Fakat sonradan öğrendik Facebook’ta yeni bir uygulama başlamış, o uygulama da açık kaldığı için ondan kaynaklanmış.

BAKINCE BEN DE GÜLÜMSEDİM

Ama sonra bir baktık ki olay büyümüş, acayip bir şey olmuş, sosyal medyada yayılmış. İstemeden yaptığımız bir şey oldu. Tabii çok üzüldük.

'DANIŞMANIM İSTİFA MEKTUBU YAZIP GETİRDİ'

Danışmanım da çok üzülüp paniklemiş, hemen istifa mektubu yazıp getirdi. Ben de, ‘dur bakalım, genel başkan arayıp o şapkayı kafama nasıl geçirdiniz demezse bir şey olmaz’ diye takıldım. Ben şu anda Genel Başkanımızın verdiği görevle, elektriği kesilen köylerle ilgili bir araştırma için Mardin’deyim. Genel başkanımız da şu ana kadar aramadı. Bakınca ben de gülümsedim o görüntülere ama istek dışı gelişen bir şey oldu.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • yunus 30 Mart 2018 18:20 Gücüm olsa ya eğitim sistemini kökten değiştiririm yada köklü okul denen yabancı dille eğitim yapan yabancı ülke okullarını kapatırım

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