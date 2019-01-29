Kılıçdaroğlu'nun başarısız dediği CHP'li belediye başkanı!

CHP'de önceki gün başlayan ve dün sabah saatlerine kadar devam eden toplantıda İstanbul, İzmir, Muğla ve Mersin'in ilçe adayları konusunda sert tartışmalar yaşandı. Toplantıda yaşanan tartışmalar hem örgütlerde hem de PM üyelerinde istifalara neden olurken, Genel Merkez'in getirdiği listede çok sayıda aday PM'den geçemedi.

PM toplantısında özellikle İstanbul ve İzmir ilçelerine yönelik itirazların uzaması üzerine tek tek yapılan oylama gruplar halinde gerçekleştirildi. İstanbul'un ilçelerinin önemli bir kısmı ile İzmir ilçelerinin tamamının gruplar halinde oylama yapıldığı öğrenildi. Toplantıda ilçelerin 3'erli ve 5'erli gruplar halinde oylandığı kaydedildi.

MYK toplantısının ardından PM'ye sunulan listedeki Antalya Akseki adayı Mustafa Kavasoğlu, İstanbul Şişli adayı Fidan Aslan Eroğlu, İstanbul Silivri adayı Özcan Işıklar, İzmir Buca adayı Aydoğan Hepdemirgil, İzmir Kemalpaşa adayı Rıdvan Karakayalı, İzmir Bayraklı adayı Cevat Durak, Muğla Bodrum adayı Mehmet Kocadon, Şanlıurfa Siverek adayı Fatih Mehmet Bucak tepkiler üzerine geri çekildi.

5 ADAY YERİNE YENİ İSİM: Listede yer alan İstanbul Avcılar adayı Hüseyin Aksu yerine PM'de Turhan Hançerli aday gösterildi. İzmir'de Çiğli adayı Ali Engin yerine Selim Utku Gümrükçü, Narlıdere adayı olan Gümrükçü yerine de Ali Engin aday oldu. PM'ye sunulan listede Muğla Marmaris adayı olarak Muhammed Ali Acar yer alırken, PM'de Mehmet Oktay aday oldu. Listede Zonguldak belediye başkan adayı olarak Ali Uzun yer alırken, PM'de Şenol Şanal aday olarak çıktı. PM'ye sunulan listede yer almamasına karşın Eskişehir Mihalgazi adayı olarak Bülent Durna, İstanbul Ataşehir adayı olarak Battal İlgezdi, İstanbul Beykoz adayı olarak Coşkun Tosun eklenerek PM'de kabul gördü.

13 İSİM ÇİZİLDİ: CHP'nin yedinci grup adayları MYK listesinin ilk kez ciddi anlamda PM tarafından kabul görmediği bir liste oldu. Dünkü toplantıda 8 isim listeden çıkarılırken, 5 aday yerine yeni isimler aday gösterildi. Bugüne kadar toplam 697 aday açıklanmış, yalnızca birkaç isim PM'de kabul görmemişti.PM toplantısında İstanbul'da 29 ilçe belediye başkan adayı belirlenirken, 4 belediyede mevcut belediye başkanı ile devam kararı alındı, CHP'nin yönetiminde olduğu 5 ilçede farklı isimler aday gösterildi.

SONA BIRAKMA GERİLİMİ ARTIRDI: CHP'de yedinci grup adayların belirlendiği PM toplantısına getirilen aday listesi hem örgütlerde hem de Genel Merkez içinde görüş ayrılıklarına neden oldu. CHP'nin adaylarını belirlediği dört aylık süreç içinde ilk kez bu kadar sert tartışmalar yaşanması tartışmalı yerlerin en sona bırakılması stratejisinin hatalı olduğu yorumlarına neden oldu. Tartışmalı olması beklenen İstanbul ve İzmir ilçe adaylarının sona bırakılması ve bir arada gündeme gelmesinin gerilimi daha da artırdığı değerlendirmesi yapılıyor. CHP'de il ve ilçe örgütlerinin seçime yaklaşık iki ay kala yaşanan sert tartışmaların kırgınlıklara neden olacağı görüşü öne çıkarken, istifa çıkışlarına varan tepkilerin kamuoyunda parti içinde kavga yaşandığı algısına neden olduğu belirtiliyor.

KADIKÖY DİYALOĞU: PM toplantısında bazı üyelerin Kadıköy'de mevcut başkan Aykurt Nuhoğlu'nun yeniden aday olmasını önerdiği ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu öneriye doğrudan karşı çıktığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun, Nuhoğlu'nun "başarısız" bir dönem geçirdiğini belirterek, "Özür dileyerek söylüyorum ama benim gözümde başarısız bir belediye başkanıdır" dediği belirtildi.