Kılıçdaroğlu'nun acı kaybı! Tabutu böyle omuzladı

Tedavi gördüğü hastaneden dün hayatını kaybeden Karabulut için İçerenköy'de bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy Şubesi ve Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Mehmet Karabulut'un oğulları Kemal Karabulut, Metin Karabulut, Cemal Karabulut, Cemil Karabulut ve Hüseyin Karabulut taziyeleri kabul etti.

