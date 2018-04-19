Kılıçdaroğlu'nun acı kaybı! Tabutu böyle omuzladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut'un cenaze törenine katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kemal Kılıçdaroğlu amcasının tabutuna cenaze aracına kadar omuz verdi.

Kılıçdaroğlu'nun acı kaybı! Tabutu böyle omuzladı

Tedavi gördüğü hastaneden dün hayatını kaybeden Karabulut için İçerenköy'de bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy Şubesi ve Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Mehmet Karabulut'un oğulları Kemal Karabulut, Metin Karabulut, Cemal Karabulut, Cemil Karabulut ve Hüseyin Karabulut taziyeleri kabul etti.

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Kılıçdaroğlu'nun acı kaybı! Tabutu böyle omuzladı

Cenazeye, CHP Milletvekilleri Muharrem İnce, İlhan Kesici, Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Ali Özcan, CHP eski milletvekilleri Mehmet Sevigen ve Umut Oran, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Mustafa Sarıgül de katıldı. Cenaze törenine İYİ Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı da çelenk gönderdi.

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Kılıçdaroğlu'nun acı kaybı! Tabutu böyle omuzladı

Kılınan cenaze namazının ardından Kemal Kılıçdaroğlu amcasının tabutuna cenaze aracına kadar omuz verdi. Mehmet Karabulut'un cenazesi Tunceli Nazimiye ilçesi Ballıca köyüne defnedilmek üzere gönderildi.

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Kılıçdaroğlu'nun acı kaybı! Tabutu böyle omuzladı

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