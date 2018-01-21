Kılıçdaroğlu'ndan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Wuppertal kentinde Nebil Özgentürk'ün “56 yıllık göçün öyküsü - Bizim hikayemiz'' belgeselinin gala töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin uzun yıllardır terörden büyük acılar çektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Ben şimdi burada konuşurken Afrin’de çarpışan kahraman askerlerimiz var. Biz hiçbir ülkede terör olmasını istemeyiz. Hiçbir ülkede acının kanın, göz yaşının olmasını istemeyiz.” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Komşularımızla huzur içinde yaşamak isteriz, birlikte yaşamak isteriz. Bizim bütün komşularla ayrıca akrabalık, kültürel ilişkilerimiz var. Biz burada acıları paylaşırken acıları yaşayan anneler var Türkiye’de. Hiçbir annenin acı çekmesini istemeyiz.” diye konuştu.

Türkiye’nin Afrin operasyonuna değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bugün Afrin’de çarpışan askerlerimize sadece ve sadece şimdilik şu dilekte bulunuyoruz: Allah onların yardımcıları olsun. Biz kendi ülkemizde kardeşçe yaşamak istiyoruz, kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Komşularımızla huzur içinde, barış yaşamak istiyoruz. Barışı, kardeşliği ve huzuru kendi topraklarımızda da komşularımızda da egemen kılacağız. Biz demokrasiyi kendi ülkemizde yaşatacağız. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız. Yılmaz Güney’in söylediği gibi 'Ya kazanacağız ya kazanacağız’ bunun başka yolu yok.”

"Emperyalist güçlerin Orta Doğu’dan da çekişmesini istiyoruz. Orta Doğu’nun silahlandırılmasına da karşıyız. Orta Doğu'da akan her kan bizim kanımızdır her gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Artık gerçekleri hep beraber haykırmak zorundayız. Barışı kendi bölgemize getirmek zorundayız. Birilerinin silahıyla kardeşi kardeşe kırdırtmamak zorundayız. Bunun mücadelesini yapmak zorundayız."

Kılıçdaroğlu'nun Afrin operasyonuna ilişkin değerlendirme yaptığı esnada bir grup davetli bu açıklamalara sözlü tepki gösterdi. Söz konusu kişilerin, CHP liderini "harekatı destekleyen sözleri" nedeniyle protesto ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine kısa bir süre daha konuşan Kılıçdaroğlu, konuşmasını tamamlayarak kürsüden indi.

  • Siyaset 21 Ocak 2018 00:43
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